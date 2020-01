Peñarol: "Dotamos de herramientas al entrenador para buscar objetivos altos", dijo Barrera

Fútbol uruguayo

Que no falte nada

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, habló previo a la partida rumbo a Los Ángeles donde el plantel mirasol realizará su segunda parte de la pretemporada y jugará un par de partidos amistosos que: "el respaldo a Forlán es total".

Barrera, en conferencia de prensa destacó: "la expectativa que tengo con este viaje es que la pretemporada siga en este camino iniciado de trabajo intenso y firme. No es menor el hecho de que todos los jugadores ya estén presentes y viajen para estar a la orden de Forlán, sumándose al rumbo a tomar en el marco del plan general y contemplando las individualidades".

Además no dudó en mencionar: "institucionalmente logramos internacionalizar la marca Peñarol una vez más, algo que, cuando asumimos la presidencia, lo marcamos como un objetivo lo tomamos como regla general. Esto nos da la posibilidad de acceder a mercados y partidos importantes a nivel mundial, principalmente en un 2020 de muchas obligaciones locales e internacionales".

Sobre la llegada de varios refuerzos para afrontar el 2020 mencionó: "es cumplir con los requerimientos del entrenador ya que es muy importante dotarlo de las herramientas imprescindibles y necesarias para lograr objetivos altos. Es obligación de los dirigentes hacer los esfuerzos máximos para obtener sus concursos, en un equilibrio muy importante en la institución. Hay que seguir trabajando porque es el único camino para tener satisfacciones".

Jugadores

Consultado sobre la situación de Nicolás Schiappacasse y la búsqueda de su concurso, reflexionó: "las ganas de contar con un jugador de sus características y buen juego son indiscutibles. Ahora, en cuanto a las condiciones que nos plantea Atlético de Madrid para la cesión, había una opción de compra obligatoria en una cifra que no estamos en condiciones de afrontar. Si eso se destrabara, la situación podría considerarse".

También hizo referencia a Gary Kagelmacher, la única de las caras nuevas que aún no firmó contrato: "hay un acuerdo con el jugador y las instituciones estamos muy cerca del mismo. Es nuestro deseo que se incorpore en Los Ángeles para tener el plantel completo. Falta oficializar, pero estamos muy cerca, pero hasta que no este todo cerrado no nos adelantamos".

Y finalizó: "respaldamos las decisiones que toma el técnico que por algo es el encargado de la parte futbolística. Peñarol tiene un plantel muy amplio y confiamos plenamente en las decisiones que él tome".