Peñarol: “Delanteros hay. Lo que falta es gol”, dijo Larriera, y habló de Denis Olivera

A horas de cumplir su primer mes de entrenamientos al frente de Peñarol, Mauricio Larriera se mostró “muy satisfecho con el recibimiento, con el día a día y con el buen ambiente de trabajo”, según expresó en diálogo con el programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay.

“Estoy contento con algunos resultados y amargado por algunos puntos que hemos perdido. Hemos sido un poco fluctuantes en cuanto al rendimiento. Veníamos creciendo en la idea de juego, pero en el partido pasado (con Boston River) no. Más allá del resultado, me quedó la preocupación porque el equipo no rindió como venía haciéndolo”, reconoció.

Consciente de que “hay que modificar un poco la idea de juego y adaptarla a los recursos humanos que hay”, insistió en la necesidad de “ser más pragmáticos y más eficaces en las áreas”, admitiendo la carencia de gol. “No logramos concretar las situaciones que generamos, y eso lo sufrimos sobre todo en el clásico, donde tuvimos las chances más claras”, analizó.

Lejos de escudarse en que no armó el plantel al que está dirigiendo, recordó que él aceptó dirigirlo y no cree que falten atacantes. “Centrodelanteros hay. Lo que falta es gol”, dijo al ser consultado al respecto. “Hay una característica que la tenemos pero que hoy no está presente, que es Nahuelpán, con quien prácticamente no hemos podido contar”, señaló.

Denis Olivera: “De los que tira mejores centros a la carrera”

Cuando se le preguntó por los motivos que lo llevaron a dar ingreso a Denis Olivera como primer cambio en el clásico, recordó que lo había dirigido en Danubio, aunque “no tuvo muchos minutos por un tema de lesiones musculares”. “Lo había visto cuando lo dirigía Marcelo Méndez y me sorprendió muy bien”, dijo antes de la explicación.

“Entendí que la mejor solución para ese momento ante la salida de Urretaviscaya era él. Tiene ida y vuelta, colabora con el equipo y puede ser peligroso yendo a pelotas al vacío porque es muy veloz. Y es uno de los futbolistas que tira mejores centros a la carrera. Eso lo corroboré en Danubio y en Peñarol”, argumentó.

“Como quedaba mucho tiempo, no me decidí por otro jugador que me diera más desequilibrio ofensivo porque necesitaba a alguien que hiciera ese ida y vuelta que tiene Denis, porque Nacional podía dañarnos con sus transiciones. Y además podía volver a poner a Facundo Torres por izquierda junto a Piquerez, donde hacen una buena sociedad”, manifestó.

“Me enteré que fue polémico (el ingreso de Olivera), pero es totalmente lógico tener un futbolista en el banco y ponerlo. ¿Y si ganábamos con la pelota que recuperó Denis Olivera y remató Terans? ¿Ahí yo era Guardiola? Tampoco creo que haya hecho un partido tan espantoso como para ser criticado”, señaló.

“Me parece que es algo más profundo y tenemos una sociedad bastante hipócrita en el tratamiento de estos temas. Un futbolista que entrena todos los días conmigo, que tiene contrato y que lo pongo en el banco. ¿Por qué les llama la atención que lo ponga? Capaz que piensan que estoy prendido en el pase. Yo no lo traje, pero lo tenía ahí y lo puse”, sostuvo.

