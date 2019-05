Peñarol: “Del futuro no tengo idea porque no depende de mí”, dijo Cristian Lema

Fútbol uruguayo

Tras el triunfo ante Deportivo Cali por la Copa Sudamericana en el Campeón del Siglo, Cristian Lema habló en zona mixta y dijo que la clasificación a octavos de final “era una deuda” porque “la Libertadores se jugó bien y quedar así afuera parecía injusto, pero el fútbol es así”. “Hoy era importante pasar esta fase. En el Apertura salimos campeones varias fechas antes y sabemos que debemos terminarlo con un triunfo para la Anual”, comentó el defensor aurinegro, cuyo préstamo vencerá el 30 de junio.

“Primero agradezco a toda la gente por el cariño que me hizo llegar desde que llegué. A uno eso lo llena de muchas cosas. Del futuro no tengo idea porque no depende de una decisión mía, sino de lo que se pueda arreglar con el club que tiene mi pase (Benfica). Habrá que esperar lo que hable Peñarol con ese club para ver a qué acuerdo se puede llegar. Uno queda en el medio”, comentó el defensor de 29 años.

“Me sentí muy cómodo acá y traté de jugar cada partido como si fuese el último. Hoy capaz que era el último y traté de estar siempre bien”, sostuvo, aunque aclaró que sus palabras no eran una despedida porque no sabe “qué va a pasar”. “Tienen que arreglar (Peñarol y Benfica) y yo primero tratar de alejarme un poco y ver a mi familia”, aclaró Lema, quien reconoció que le gustaría quedarse.

“Si fuese mi decisión, seguramente sí. Desde un primer momento cuando me llegó el contacto con el club y vi el tiempo por el que era (seis meses), dije que me parecía muy poco porque uno se tiene que adaptar. Yo venía sin fútbol y sabía que me iba a costar en los primeros partidos. Tal fue así que tuve que agarrar confianza y ritmo. Después pude mejorar. No fue decisión mía lo de los seis meses, sino por un acuerdo entre los clubes. Ahora me queda esperar, ir a ver a mi familia y ver qué pasa”, reiteró.

“Cuando vine no estaba en mi mejor momento y era lógico que me costara algunos partidos, pero con trabajo, la ayuda de mis compañeros y la confianza que me dieron lo pude mejorar”, señaló, y espera que el viaje que hará a Portugal su representante, Francisco Hernández, pueda destrabar la situación. “Me dijo que tiene que viajar para ver en qué términos está todo. Es un club que tiene muchas llegadas y no sé si tiene ya negociado lo mío en otro lado. Yo ya no tengo relación y lo único que hablé es que no quería volver. No quiero decir mucho porque capaz que si digo algo se malinterpreta”, concluyó.