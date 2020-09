Fútbol uruguayo

Peñarol: “Con Wilstermann es difícil pero no imposible y tenemos fe”, dijo Saralegui

“El Cebolla Rodríguez se ha hecho estudios que confirman que no tiene rotura”, explicó el entrenador del equipo carbonero.

“Necesitábamos la victoria. El principio el partido fue complicado pero encontramos el gol. A partir de ahí tuvimos más espacios y pudimos terminar el primer tiempo 3-0. El segundo tiempo tal vez no fue lo que pensábamos, aunque pudimos haber hecho algún otro gol de contragolpe. Nos hicieron uno y casi nos hacen otro, pero pudimos ganar”, valoró Mario Saralegui sobre el 3-1 obtenido el pasado sábado ante Plaza Colonia.

En diálogo con el programa A Fondo, de la 1010 AM, reveló que “para el segundo tiempo hubo lesiones que obligaron a hacer algunas variantes”. Entre ellas el ingreso de Juan Acosta como lateral izquierdo, aunque aclaró que “no es que vaya a jugar ahí”. “Es el lugar de la cancha donde tenemos más problemas porque por ahí juega el mejor jugador de nuestro próximo rival, que es muy veloz y es uno de los tres delanteros que pone Jorge Wilstermann. Estamos viendo cuáles son las posibilidades para ese partido”, añadió.

De cara a ese crucial partido que será a las 19 horas del próximo jueves en Cochabamba, dijo estar “haciendo una lectura del partido y evaluando a algunos jugadores que tienen algún problema como (Joaquín) Piquerez, el Cebolla (Cristian Rodríguez) y (Walter) Gargano, que salió cansado el sábado y viene de una inactividad importante”. “El Cebolla se ha hecho estudios que confirman que no tiene rotura. Esperaremos a que tenga la posibilidad de probarse bien y evaluaremos si está para jugar, ir al banco o no viajar”, afirmó.

Pensando en lo que viene, advirtió que no es fácil jugar en la altura de Cochabamba. “Me preocupa porque la conozco. Trabajé en El Nacional de Quito casi tres años y hay jugadores que también conocen el tema y saben que no es algo menor. Es un partido difícil pero no imposible y tenemos fe en lograr un buen resultado. Athletico Paranaense hizo un gran partido y nosotros tenemos que hacer el mejor partido que podamos. Si podemos jugar un gran partido, vamos a tener chances”, reflexionó.

El plantel saldrá este miércoles a las 15 horas en vuelo chárter, llegará sobre la nochecita boliviana y estará “poco tiempo allá”. “Vamos y venimos en chárter, así que termina el partido y regresamos enseguida”, confirmó.

Sobre el futuro de Peñarol en lo que resta del Campeonato Uruguayo, consideró que “pensando en la Tabla Anual todavía falta mucho”, y que el equipo debe incorporar a un centrodelantero. “Necesitamos un jugador grande arriba pero hay que tener cuidado para ver a quién traemos. Eso es fundamental”, concluyó.

