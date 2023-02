Peñarol: “Cometimos errores cuando teníamos que controlar el partido”, dijo Alfredo Arias

Fútbol uruguayo

Alfredo Arias, director técnico de Peñarol, habló con VTV luego de la victoria 4-3 ante La Luz en el Estadio Centenario. “Lo sufrimos por falencias nuestras. Cometimos errores, en todos los sentidos, cuando teníamos que controlar el partido”, comenzó diciendo.

“Perdíamos pelotas en el afán de atacar, pero atacar mal. No tuvimos la asociación de pases debida, no elegimos el pase correcto de tres cuartos para adelante”, analizó, y añadió sobre La Luz: “Es un rival que no te da continuidad, en un momento había dos caídos adentro de la cancha. Eso nos afectó, pero no es excusa. Este rival es jodido”.

Colocó línea de tres zagueros porque venían “sufriendo el juego aéreo”. Julio Fuentes puso “dos veloces arriba y por derecha para atacarnos a Valentín [Rodríguez]. Hubo mérito de ellos y errores nuestros”, complementó.

Con los cambios, buscó “recuperar la mitad de la cancha” y “cuidar las espaldas de Valentín [Rodríguez]”, quien “viene de una lesión y ha jugado 90 minutos prácticamente todos los partidos”. “Tenemos que esforzarnos más, aunque el equipo se esforzó y consiguió el triunfo, pero más por ir que por jugar bien”, siguió.

“Me habían avisado que no era penal, pero en un momento temí porque si no lo ve, ¿se queda con la decisión de él o alguien de arriba le avisa que no es penal?”, explicó sobre la jugada donde Esteban Ostojich sancionó penal para el rival, pero que luego anuló tras verla en el VAR.

“Abel [Hernández] entrenó diferenciado. Él quiere estar y yo quiero contar con él porque veo la calidad que tiene, pero no se le está dando”, dijo, y cerró hablando de Diego Rolan: “La semana que viene ya va a estar a la orden, pero no sé si podrá jugar” porque “hace muchos meses que no competía”.

