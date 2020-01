Fútbol uruguayo

Peñarol: "Avisamos con tiempo que si no firmaba, no viajaba", dijo Catino sobre Acevedo

Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol, se refirió a la situación que se generó entorno a Luis Acevedo, que al no firmar su contrato con el club no viajó a la pretemporada en Los Ángeles y mencionó: "nosotros lo avisamos con tiempo".

Catino, desde tierras norteamericanas charló con el programa "Tirando Paredes" de Radio 10.10 AM y contó: "empezamos a hablar con Sebastián Taborda (su representante) el 19 de diciembre, no por renovaciones de contratos, sino por jugadores que queríamos que vinieran al club y algunos de ellos aún no tienen destino. Hasta el 5 de enero que terminé de hablar con él, no pudimos resolver ninguno de los puntos que queríamos".

Y mencionó específicamente de Acevedo: "el 5 de enero le comuniqué a Taborda que debía hablar con Isaac (Alfie, tesorero del club) por el tema de su renovación. Una semana antes del viaje me enteré que no se había firmado el contrato".

"El contrato es claro", dijo en referencia al vínculo anterior que tenía el delantero con los mirasoles y explicó que establecía: "que si jugaba determinados partidos y minutos, Peñarol tiene la obligación de renovarle en los mismos términos que tenía firmado y el jugador también está obligado a hacerlo. La renovación es automática para ambas partes".

Sin entendimiento

Catino contó que los abogados se comunicaron entre si previo a la ida a Los Ángeles, instancia en la cual se le informó que: "si no firmaba el contrato no le íbamos a permitir viajar. Lo dejamos entrenar en función de nuestra buena voluntad, por la obligación de renovarle por contrato y ya que queremos que se quede porque es un buen jugador. Quizás no nos creyeron que íbamos a cumplir lo que estábamos diciendo".

"En este tema, en cuanto al plantel y quien contratamos, el que decide es Peñarol, nadie más. Creo que en estos días se va a llegar a un acuerdo en los términos del contrato y ojalá viaje cuanto antes".

Contó que el jugador en el aeropuerto, previo a la salida, les manifestó que no tenía una orden: "de los representantes para firmarlo" y eso llevó a que "empezamos a llamar a todo el mundo para destrabarlo, pero lamentablemente no se pudo solucionar".

"No es culpa nuestra, nosotros avisamos con tiempo que si no firmaba, no viajaba. Ellos quieren un aumento salarial para el jugador e Isaac quería mantener el contrato, desde mi punto de vista con lógica, ya que es un jugador que es suplente por ahora en Peñarol" expresó.

Para finalizar: "le dije al pibe que se quedara tranquilo, que estas cosas a veces pasan y que probablemente se llegue a un acuerdo en los próximos días y sus representantes lo hagan viajar para la pretemporada".