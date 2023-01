Fútbol uruguayo

Peñarol: “Armar un plantel como este no sirve de nada si no salís campeón”, dijo Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió al presente de Peñarol y en particular a la situación de Walter Gargano, los números del club y las expectativas generadas.

“Estamos en el número ideal para el plantel que nos pidió Alfredo [Arias, entrenador] que va entre 27 y 29 jugadores”, comenzó diciendo en rueda de prensa, y aclaró: “Es lo que él quiere tener, porque nos explicó que con más de 30 es muy extenso y con menos de 25 queda corto. Con la salida de [Agustín] Da Silveira y [Agustín] Álvarez Wallace estaremos en ese número”.

Consultado sobre la situación de Walter Mota Gargano, que entrena en el club pero no fue convocado para ningún amistoso, comentó: “No hay ni va a haber ningún morbo sobre el Mota. Está entrenando en doble horario, algunas veces en completo, respetaremos su contrato, al cual le quedan seis meses más”.

“Somos un club serio y cumplimos. Si en algún momento Alfredo le quiere echar mano, lo hará. Él contribuye desde su lugar para que las cosas estén bien”, cerró sobre este punto.

Y se refirió a las últimas altas (Arezo, Lucas Hernández y algunas más que se concretarán en los próximos días) y la realidad económica: “Armar un plantel así, si no salís campeón, no sirve de nada. Hay que buscar el equilibrio económico, saber hasta dónde ir, mantener el club en orden. Al final de este mandato no habrá una sola deuda de nuestros tres años de mandato y vamos a achicar casi 9 o 10 millones de dólares la deuda con respecto a lo que agarramos, incluyendo este plantel que trajimos. Pero nada de eso va a lucir si no salís campeón”.

