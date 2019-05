Peñarol: “Al final se ganó un punto importante”, valoró López tras el 2-2 con Progreso

Fútbol uruguayo

“Al final fue un punto importante porque estábamos tratando de recuperar todo el partido. Se hizo un desgaste importante y es valioso el punto por lograrlo al final. Nos pasó al revés el miércoles pasado. Hoy se ganó un punto sabiendo que perdimos dos porque con esta camiseta hay que salir a ganar todos los partidos”, dijo Diego López tras el 2-2 ante Progreso.

“Fue una lástima haber recibido dos goles que eran evitables. Por lo que vi enseguida de terminar el primer tiempo, se podían haber evitado”, agregó el Memo, quien confirmó que el cambio de Guzmán Pereira sobre Marcel Novick en el tramo final fue porque Novick “pidió salir porque no aguantaba más”. “Iba a poner a Viatri”, reconoció.

“Hoy era un partido particular porque tenemos otro sumamente importante el miércoles. Haber salido campeones el sábado fue algo que nos cambió a todos. Por momentos se jugó bien y por momentos entreverados, pero salió un buen partido”, analizó el entrenador de Peñarol minutos después del empate en un partido en el que colocó mayoría de suplentes.

“Lo mejor que teníamos para este momento fue lo que pusimos hoy. Uno toma decisiones y lo mejor lo teníamos hoy en la cancha. Creo que se hizo bien. Hablo de Corujo, que está volviendo después de un año, y es importante que se reencuentre en la cancha. Vi muchas ganas de ayudarlo”, ponderó el Memo.

“El campeonato se ganó por el trabajo de Corujo, que no veía la cancha desde hace un año. Tal vez podía haberla visto antes, pero no encontré la oportunidad de darle la posibilidad. Hoy la tuvo y estamos contentos por lo que volvió a vivir él, que es importante para todo el plantel. Haber sido campeones el sábado pasado nos dio la chance de dar posibilidades a todos los jugadores”, señaló, y habló del desgaste y de las lesiones sufridas en los últimos días.

“Venimos con una seguidilla importante y con la copa arriba. Sabíamos que podíamos llegar de esta forma pero lo importante es que se ganó el torneo el sábado pasado y nos dio la posibilidad de hacer jugar a jugadores que no venían jugando asiduamente pero que te responden rindiendo al máximo. Eso es reconfortante para nosotros. Las lesiones pueden pasar y lo fundamental es que no es nada grave y se van a recuperar”, añadió.

Consultado por Luis Acevedo, opinó que “hizo un mejor partido que contra River, y no por el gol”. “Siempre tiene chances de gol, pero me gustó cómo trabajó para el equipo cuando no tuvimos la pelota. No la perdió fácil. En el primer gol atacó muy bien el primer palo”, valoró.