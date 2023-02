Peñarol: “Ahora se siente otra cosa, el aire es otro y se renovó la ilusión”, aseguró Rak

Fútbol uruguayo

"Me sentí muy bien, él es tremendo jugador y creo que lo hicimos bien", dijo sobre la dupla que protagonizó con Leonardo Coelho en la zaga.

El zaguero de Peñarol, Yonatthan Rak destacó que, en el triunfo ante Cerro en el Campeón del Siglo por 2-0, el equipo rindió “de buena manera” y logró

Rak, entrevistado en el programa “Fuera de juego” (10.10 AM), comenzó diciendo: “los debuts no son fáciles para nadie, pero por suerte pudimos sacar los tres puntos y también en lo que refiere al juego, donde salió, no de manera perfecta, pero sí de buena forma”.

“A veces por ser el primer partido uno no arriesga lo que tal vez se entrena o trata de tener otros cuidados, pero igualmente el equipo jugó bien y pudimos ganar”, dijo más tarde el futbolista que destacó la dupla que realizó con Leonardo Coelho: “me sentí muy bien, él es un tremendo jugador y creo que lo hicimos bien, aunque tampoco tuvimos tanto trabajo”.

El defensa no dudó en partir de la base de lo que dejó el 2022 y el cambio que se busca: “se siente otra cosa, el aire ya es otro, se renovó la ilusión de cara a una nueva temporada. Creo que eso ya se ha visto en los amistosos y en la primera fecha”.

“Es la presión linda que tiene Peñarol y con la que tenemos que saber convivir”, aseveró sobre la exigencia para ser campeones del Uruguayo: “vinieron jugadores de mucha calidad y el semestre pasado fue muy malo, eso te lleva a que sea doble la exigencia”.

“Obviamente que hay presión , pero nosotros tratamos de tomarlo de la mejor manera y este año conseguir los resultados que queremos”, concluyó.

También se refirió a La Luz, el próximo rival del Apertura y comentó: “mantiene alguna base de la temporada pasada, pero también tiene jugadores nuevos. Siempre arrancar los torneos enfrentando a los equipos que no son favoritos es mejor”.

Por último, habló sobre la apuesta con salida al pie que tiene Arias con el equipo y explicó: “obviamente que se irá puliendo con los partidos y los entrenamientos, y será cada vez más fluida. Tampoco los rivales te van a presionar los 90 minutos”.

