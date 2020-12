Peñarol: “A Larriera lo único que le pido es que gane este campeonato”, dijo Ruglio

Fútbol uruguayo

“Tuve con Saralegui una charla que me llenó el alma. Él y Ruben Paz pidieron el número de Mauricio para ponerse a disposición”, contó.

“Estamos absolutamente convencidos de que el trabajo de Mauricio Larriera le hará mucho bien a la institución”, fueron las primeras palabras de Ignacio Ruglio en la presentación del nuevo entrenador aurinegro, quien tuvo su primer contacto con los medios este jueves al mediodía en el estadio Campeón del Siglo. “Él sabe que acá no hay dos chances y que hay que llegar y ser campeón”, añadió.

“Recién hablaba con él sobre que tenía que controlar sus emociones y le decía que no las controle; que al revés. Este es un club que toda la vida se movió por la pasión y todo lo que salga desde ahí será bienvenido, porque va a ser fuente fundamental para los éxitos que de la mano de él necesitamos”, recalcó, y remarcó la importancia de ganar el Campeonato Uruguayo 2020, que lleva el nombre de Néstor ‘Tito’ Gonçalves.

“Lo único que le pido a Mauricio es que gane este campeonato. Yo me voy a brindar 24 horas al día, Pablo (Bengoechea) se va a brindar, el Indio (Olivera) se va a brindar, Darío (Rodríguez) va a estar todo el tiempo ahí y el Gaby Cedrés va a tener Los Aromos en paz”, prometió.

“Voy a trabajar con la mayor altura posible para que el Consejo Directivo no le genere problemas en Los Aromos. Esa es mi mayor responsabilidad. Lo único que le dije es que si logro darle calma y el club está en orden, no hay excusas y él tiene que ganar el Campeonato Uruguayo. Sin inventar cosas raras pero poniendo su impronta. Nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer, pero acá hay que ganar”, sostuvo.

“Si eso no pasa nos sentaremos a hablar de lo que se viene. Cuando con Pablo se lo dijimos así de claro no sólo no dudó, sino que nos dijo que viene a eso y a alguna cosa más si se puede a base de trabajo. Esa fue la decisión final para terminar de aceptar el consejo que nos dio nuestro director deportivo”, añadió.

“A lo largo de este tiempo hemos recorrido un trabajo de más de 15 días en los que hemos ido delineando el perfil del entrenador de Peñarol. En todo momento queríamos que fuera una persona recta y trabajadora, y que entendiera que el club quiere tener sueños grandes. Y principalmente, que viniera a dedicar muchas horas de trabajo y se destacara por su capacidad y seriedad”, argumentó.

“Va a estar a la altura”

“Cuando el camino empezó a derivar en Mauricio, nuestro director deportivo, Pablo Bengoechea, hacía mucho tiempo venía argumentando el porqué. Buscábamos un técnico que conociera el medio y los rivales, que casi no tuviera período de adaptación al fútbol uruguayo, que tuviera una enorme capacidad de trabajo y sueños grandes, y es de las cosas que más destaco de las charlas con él.”, señaló

Ruglio agregó que buscaba un entrenador “que tuviera honestidad y fuese bien recomendado por la gente de la que se buscó la opinión”. “Presidentes de clubes amigos con los que conversamos me dijeron que es un profesional incansable que ama al fútbol, es metódico, trabaja y tiene sueños grandes. Y que cuando encuentre la institución que lo pueda llevar a eso va a estar a la altura”, manifestó.

“Podemos prometer solamente trabajo, seriedad y calma. Lo hablé mucho en estos días con los jugadores de nuestro plantel principal. Lo que necesito en los próximos meses es que Peñarol esté unido y en calma, y que los jugadores sepan que nos jugamos una parada muy grande en los próximos meses con el Clausura y entrar a la fase de grupos de la Libertadores, para ahí empezar a soñar en grande”, agregó.

La llamada de Saralegui y de Ruben Paz al hincha-sucesor

“Muchos entrenadores han pasado por las diferentes conversaciones que hemos tenido y a todos les agradecemos muchísimo por haber estado a disposición de Peñarol. Más acá o más allá, seguramente llegue el turno de muchos de ellos”, sostuvo, y dedicó “palabras especiales” a Mario Saralegui y Ruben Paz, con quienes habló en la mañana del último día de 2020.

“Con Mario tuvimos una hermosa charla de esas que te llenan el alma. Me dijo que siempre va a estar a la orden como otros entrenadores que han sido comodines y se lo agradecí de corazón. Me felicitó por la decisión y me dijo que la entendía. Para él siempre lo prioritario es el club. Lo mismo para Ruben Paz, que se puso a la orden para ayudar a que esta transición sea lo más simple posible”, comentó.

Después de que Larriera dijo que es hincha de Peñarol desde chico, Ruglio contó que el nuevo entrenador “ha repetido en muchas charlas su devoción por Ruben Paz”. “En la charla de anoche con Ruben, cuando le contaba esto, el Cabeza se emocionó y pidió el teléfono de Mauricio al igual que lo pidió Mario para ponerse a disposición y contarle todo lo que él cree que puede aportar. Ese es el club unido al que quiero llegar; el de Ruben y Mario pidiendo el número de Mauricio para ser su primer hincha a partir de hoy”, concluyó.

