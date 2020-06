Paz: “Presidente de Peñarol debe ser honesto y estar siempre. ¿Nombre? Juan Pedro Damiani”

Fútbol uruguayo

El exfutbolista Ruben Paz tuvo una extensa carrera donde defendió varias camisetas. Sin embargo, en tres equipos es considerado muy querido por sus hinchas: Peñarol, Inter de Porto Alegre y Racing Club de Avellaneda.

Paz habló con el programa Último al Arco, en la Sport890 AM, sobre cuál de esos tres clubes es su gran amor: "Es Peñarol, pero después apareció el Inter de Porto Alegre y Racing".

El exfutbolista forma parte del cuerpo técnico de Mario Saralegui, quien estuvo muy cerca de dirigir a Peñarol a mitad de año del 2019 cuando se hablaba de que los dirigentes carboneros querían despedir al entrenador de ese momento, Diego López.

"Se dio en ese momento y a principio de año antes que llegara Forlán. Saralegui estuvo con la puerta abierta para ser el entrenador de Peñarol. Porque en ese momento al ‘Memo' le desarmaron el equipo", dijo el artiguense. "Al final el ‘Memo' se quedó y fue un momento fuertísimo porque Mario tenía la oportunidad de convertirse en el DT de Peñarol", añadió.

Ni bien asumió Forlán en Peñarol se comenzó a dar una especulación que motivó a muchos: Andrés D'alessandro podría haber llegado al club. ¿La razón? La amistad que tenía "Cachavacha" con el "Cabezón" ya que jugaron juntos en el Inter de Porto Alegre.

Paz descartó realizar alguna gestión oficial por el club para llevar al exjugador de River Plate de Argentina a Peñarol. Sin embargo, recordó una charla que tuvo con D'alessandro y Forlán para ver si se podía dar este sueño.

"En diciembre del año pasado estábamos en Porto Alegre. Nos juntamos los tres: Andrés, Forlán y yo. Le hice un comentario a D'alessandro porque al final del campeonato quedaba libre y Diego ya sabía que era el DT Peñarol. Por lo tanto, se le insinuó que posibilidades había de que fuera Peñarol. Pero los dirigentes del Inter no dejaron que se fuera", aseveró.

En diciembre de este año se llevarán a cabo las elecciones en Peñarol. Paz no dudó en remarcar cuáles deben ser las cualidades que debe tener el presidente del carbonero y se animó a dar un nombre.

"Me gustaría que sea un presidente honesto y que esté presente. Porque Peñarol tiene que liderar a nivel país y ser protagonista en Sudamérica. ¿Un nombre? Juan Pedro Damiani. Conoce al club como pocos y hoy es difícil ver uno sin ser él", manifestó el exnumero 10.

Dejó en claro por qué no se retiró como jugador profesional con la camiseta de Peñarol: "Tuve posibilidades, pero lo que me sorprendió fue que me quisieron realizar un contrato a rendimiento, pero ellos sabían que estaba en buena forma".

"No sé qué palabra usar para describir ese momento. Porque a mi me gustaba jugar, entrenar y quería ser siempre el mejor. Pero la propuesta fue un poco complicada y siendo Peñarol donde me creí futbolísticamente y que me pidan eso me pareció una cosa indecente", concluyó.

