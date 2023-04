Paulo Pezzolano tras perder con Valencia: “Me quedo con la entrega del equipo”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Paulo Pezzolano, entrenador del Real Valladolid, expresó, luego de la agónica derrota 2-1 frente al Valencia de Edinson Cavani como visitante, que se marchan con una “sensación amarga” porque “ese punto” era “de oro”.

“Te vas con esa sensación amarga de que se te va esa distancia en la tabla, ese punto de oro que era para nosotros. No sufrimos el partido, el Valencia no creó tanta chance de gol, pero fue un buen partido; lástima que no pudimos aprovechar alguna ocasión que tuvimos clara. Los detalles son letales: alguna marca que no llega, algún cierre, alguna pelota perdida”, analizó en rueda de prensa.

Pezzolano, que agregó que le han lastrado las ventanas de cambio por las lesiones, explicó: “Aprovechamos ese fallo en defensa, la afición empezó a caer en el primer tiempo, podríamos aprovechar más, pero en la segunda los aficionados y el equipo se vino arriba, pero me quedo con la entrega del equipo. Es un equipo vivo, que compite, bien posicionado en la tabla. Tenemos que aprovechar eso y pasar la página”.

“El Valencia tiene grandes jugadores, con una calidad impresionante, pero nos fijamos en nosotros. Todos los que estamos abajo tenemos que luchar, ir partido a partido, pero hoy te vas con la sensación de que el punto era oro para nosotros. Del puesto décimo cuarto para abajo hay que luchar. Nos podríamos haber llevado los tres puntos perfectamente, pero me voy a quedar con lo bueno del equipo y de puertas para adentro intentaremos arreglar ciertos desajustes”, finalizó el uruguayo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy