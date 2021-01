Fútbol Internacional

Paul Scholes: “Cavani me sorprendió. Pensé que se había quedado sin fuerzas en el PSG”

“Todavía no creo que sea un jugador que deba ser titular”, aseguró el exfutbolista del Manchester United sobre el salteño.

Manchester United es el único puntero de la Premier League. Posee 36 puntos, mientras que su escolta, el Liverpool, cuenta con 33 unidades. Paul Scholes se refirió sobre el jugador que más lo sorprendió: Edinson Cavani.

El uruguayo estuvo en la victoria 1-0 de los "Diablos Rojos" ante el Burnley. Esta fue la vuelta del salteño tras cumplir la suspensión que le impuso la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por el supuesto caso de racismo del "Gracias Negrito".

Scholes, en una entrevista a ESPN, habló sobre el momento del segundo máximo goleador de la historia de la selección uruguaya: "Cavani me ha sorprendido. Pensé que se había quedado sin fuerzas en el Paris Saint-Germain".

El exfutbolista del Manchester United dejó en claro que no lo ve para estar dentro del once titular: "Todavía no creo que sea un jugador que deba ser titular".

El salteño, de 33 años, arribó al Manchester United a principio de la temporada 2020/2021 y llegó a 15 encuentros disputados en la temporada (Premier League, Champions League y Copa de la Liga) donde anotó un total de cuatro goles.

