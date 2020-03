Pato Sosa y su salida de Danubio: "Leo Ramos pedía plata a los futbolistas para jugar"

Fútbol uruguayo

Marcelo Sosa, ex jugador de la selección uruguaya, Danubio y Peñarol, recordó que su última salida de los franjeados se dio tras un problema que tuvo con el entrenador Leonardo Ramos: "ya que le pedía plata a los futbolistas para jugar".

El "Pato", entrevistado en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90, no tuvo pelos en la lengua para recordar su salida de Danubio en 2013: "tuve problemas con Leonardo Ramos porque nos enteramos que le pedía plata a los futbolistas para jugar".

Y narró: "de a poco me fue sacando del equipo, con cuentos de cambios tácticos y eso. En un momento le dije que no contara más conmigo que se me terminaba el contrato en breve y no iba a renovar"

"Así como le dije (a Ramos) que lo que hacía estaba mal, también se lo manifesté a varios dirigentes, pero viste como es esto del fútbol, hay varios prendidos y después no pasa nada", agregó.

Consultado si esto era algo que pudiera comprobar, mencionó: "lo comprobé yo y varios compañeros. En una comida de fin de año que hicimos el argentino Leonardo Carboni lo contó con detalles".

"En el fútbol está lleno de gente para sacar en vez de aportar, por eso es que no progresa el fútbol uruguayo. Así como el Leo, hay varios técnicos", finalizó diciendo y culminó: "está todo podrido acá".

