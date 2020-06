París Saint Germain: “Dejar que Cavani se vaya sería un gran error”, opinó Nicolás Anelka

Fútbol Internacional

El Puma cree que el PSG, uno de los tantos clubes en los que jugó, debería renovar el contrato del salteño, “un 9 como los que ya no hay”.

“Dejar que se vaya Cavani sería un gran error. Sigue siendo un nueve como los que ya no hay, de esos que marcan goles. Será útil pase lo que pase”, escribió Nicolás Anelka, ex delantero del París Saint Germain, sobre la decisión de su antiguo club de no extender el vínculo del uruguayo, quien tampoco desea quedarse en la institución.

“Es un súper delantero que corres el riesgo de ceder a un competidor, ya que seguro que se irá a un gran club. Y cuando juegue contra el PSG, marcará seguro. Y entonces van a lamentarlo mucho”, añadió el Puma, quien tiene 41 años y se retiró de la actividad profesional en 2015.

El ex atacante del Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchster City, Fenerbahce, Bolton Wanderers, Chelsea, Shanghái Shenhua, Juventus, West Bromwich Albion, Mumbai City y la selección de Francia, tuvo dos pasajes en el PSG, club en el que debutó y con el que totalizó 19 goles en 68 encuentros.

Cavani, que a sus 33 años es el máximo anotador histórico del París Saint Germain con 200 tantos en 301 encuentros oficiales, tiene contrato vigente con el club hasta el 30 de junio y luego quedará libre, aunque se especula que podría jugar las instancias finales de la Champions League pese a que será fuera del plazo estipulado en su vínculo.

