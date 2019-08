Parapanamericanos: “Entrené para ser campeón panamericano”, dijo Henry Borges

Más deportes

“Haber ganado por segunda vez consecutiva la medalla de oro es un orgullo y un honor que seguramente en Uruguay pocos atletas habrán tenido el privilegio”, dijo a FútbolUy el judoca Henry Borges tras haber ganado la medalla de oro en la categoría de hasta 60 kilos en los Juegos Parapanamericanos de Lima.

“Es un resultado que nos demuestra que seguimos trabajando bien y por buen camino. Nos seguimos manteniendo en ese nivel internacional que nos hace estar ahí. Lo importante para nosotros es, a través de esto que se consigue, saber que por más que nos falten muchas cosas, tenemos lo más importante, que es confiar en lo que hacemos y entrenar por esto”, añadió.

“Entrené para ser campeón panamericano de nuevo. Se logró y en la medida que pasen los días me irá cayendo la ficha. A veces se logran las cosas y no se percibe la magnitud que pueden tener”, indicó, y reconoció que pese a esta medalla todavía no le alcanza para estar cerca del objetivo de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. “La clasificación está bastante complicada”, admitió.

“Estoy en el puesto 27 del mundo porque de las cinco chances que hubo hasta ahora pude estar en una y quedé noveno en el Mundial de 2018 en Lisboa. Fueron los únicos puntos que pude hacer para este ciclo. Como puntuable queda el Panamericano de enero en Canadá, donde será fundamental lograr medalla, y en abril de 2020 un Grand Prix en Bakú. Esperemos estar junto a Mariana (su pareja) e Iván (Duarte, otro judoca no vidente) buscando la clasificación en ambos eventos”, expresó.

“Mariana, mi compañera, es baja visión. Hace tres años se puso a entrenar mucho conmigo para tener su primera oportunidad a nivel paralímpico y tengo esperanzas de que pueda obtener más resultados que yo. Tiene muchas chances porque a nivel de mujeres son menos cantidad y el nivel tampoco es el mismo”, opinó.

Respecto al apoyo que necesita el deporte paralímpico, lamentó que “son pocos los deportes a este nivel que realmente cuentan con un apoyo que no sea una colaboración”. “Hablo de un apoyo firme como contar con la vestimenta en el momento que hay que tenerla, con las vitaminas o las proteínas, y con ciertas tranquilidades que supongo también aportan a un todo”, comentó.

“En Rivera el único apoyo que tenemos es el de la academia del profesor Giancarlo dos Santos, que nos abrió la puerta de su gimnasio para las pesas y no nos cobra la cuota. Es como tener una beca. Hemos buscado por todos lados apoyo en los shoppings de Rivera para que al menos nos ayuden con la compra de los judogis, pero es imposible encontrar. Uno tiene la ilusión de que una medalla como esta nos acerque a tener algún apoyo. Sabemos que si no viene, no podemos estar pensando en que llegue”, reflexionó.

Hoy, siendo profesor de judo (tercer dan) en la Federación Uruguaya de Judo, está en pase en comisión de la Intendencia de Artigas a la Secretaría Nacional de Deportes y da clases en la Plaza de Deportes de Rivera. “Toda mi familia es judoca; Mariana y mis dos hijos, que hacen judo hace más de cinco años. Mariana siempre está dándome una mano. Entrenamos y trabajamos en lo que nos gusta y tenemos una vida común y corriente como cualquier persona que labura y que tiene su familia y su casa, pero con sueños deportivos un poquito diferentes a lo normal. Siempre luchamos para alcanzarlos”, concluyó.