Paraguay: Osorio contó que se reunió con Gerardo Pelusso, quien elogió al jugador guaraní

Fútbol Internacional

"Decía Pelusso que el mejor jugador en cuanto a disposición al trabajo, entrega, dar siempre el 100% si no es el paraguayo, está entre los dos o tres", contó.

El entrenador colombiano de la selección de Paraguay, Juan Carlos Osorio, confesó que se reunió con el uruguayo Gerardo Pelusso que le pasó algunos "piques" de su anterior pasaje por la selección guaraní.

Osorio, durante una entrevista difundida en el perfil de la selección albirroja en redes sociales, contó parte de la charla con el uruguayo que fue campeón con Olimpia, en el 2011 y también estuvo a cargo del combinado nacional de aquel país en el período 2012-2013.

"Decía el señor Pelusso, en una conversación que yo tuve con él en Cali, que el mejor jugador en cuanto a disposición al trabajo, entrega, dar siempre el ciento por ciento, en Sudamérica, si no es el paraguayo, está entre los dos o tres mejores".

Algo que Osorio no dudó en compartir tras sus primeros pasos con los guaraníes: "no me queda la menor duda, por compatibilidad, compromiso, vehemencia, virilidad, como se debe jugar al fútbol, el jugador paraguayo está arriba, es de un alto nivel".

Y finalizó afirmando que los jugadores paraguayos "Tienen los valores que llevados al fútbol se van a mostrar en la solidaridad del grupo para trabajar, competir, luchar por recuperar la pelota, en donde el esfuerzo colectivo prima sobre la capacidad individual".

2.6.0.0