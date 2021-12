Paraguay: Alejandro Silva intimó a Olimpia por impagos de sueldos correspondientes

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En el día de hoy se conoció que el futbolista uruguayo, Alejandro Silva, muy querido en Olimpia de Paraguay, intimó al club guaraní por impagos salariales que rondan el millón de dólares.

El documento escrito por el futbolista cita: “De conformidad con el contrato suscripto entre mi padre y el Club Olimpia, el 2 de enero de 2019 y sus modificaciones, y atento a los reiterados formulados verbalmente le intimo de conformidad con el artículo 14 del REGLAMENTO sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, le intimo en el plazo único y perentorio de 15 días la suma de U$D 550.001,09, más la suma de Guaraníes 503.589,63, en concepto de sueldos y salarios adeudados al día de la fecha”.

Olimpia viene de ser campeón de la Copa de Paraguay y de la Supercopa y ya ha tenido problemas estos últimos días para retener a sus referentes por distintos problemas económicos.

El uruguayo retornó al club paraguayo en enero de 2019 gracias al aporte de los socios, quienes colaboraron económicamente para traerlo, motivados por una iniciativa de su presidente de aquel momento, Marco Trovato.

“Realmente sorprendió, a nosotros no nos gustó nada, estábamos hablando para solucionarlo. Que pase esto, para nosotros no es bueno”, comentó el director deportivo Enrique Landaida en Radio 730 AM de Paraguay.

En el club de Asunción, Silva tuvo tres pasajes: 2012 a 2013, 2015 a 2016 y 2019 a la fecha de hoy. Ganó tres Torneos Clausura, un Torneo Apertura, una Copa de Paraguay y una Supercopa, además de ser subcampeón de la Copa libertadores en 2013.

Con esta situación, Alejandro Silva quedaría libre de Olimpia y ya hubo rumores de una posible vuelta a Peñarol.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy