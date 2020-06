Paraguay: “Traer a Emmanuel Adebayor al Olimpia fue algo impresionante”, dijo Silva

Fútbol Internacional

Alejandro Silva es uno de los futbolistas más queridos por la hinchada de Olimpia de Paraguay. El volante defendió por primera vez esa casaca en las temporadas 2012 y 2013 donde dejó un grato recuerdo.

En 2019 volvió al Decano y contó, en una entrevista al programa de radio Futgol en la 970 AM, cómo se dio esto: "Agradezco bastante a la gente de Olimpia, cuando vine en esta última ocasión los socios demostraron que no fue solo por mí, sino por ayudar al club".

Previo al parón del fútbol paraguayo, por la pandemia del COVID-19, Olimpia sorprendió en el mercado de pases con la incorporación del exdelantero togolés del Manchester City y el Real Madrid, Emmanuel Adebayor.

"Lo que hizo Marcos Trovato (presidente de Olimpia) de traer a Emmanuel Adebayor es algo impresionante, pero también fue gracias a los socios que en su momento hicieron lo posible para tenerlo en el plantel", aseveró el exjugador de Peñarol.

Silva dejó en claro que no jugaría en Cerro Porteño, el clásico rival de Olimpia: "El fútbol es trabajo y no tendría problema en jugar, pero por respeto y el cariño de la gente de Olimpia, no jugaría en Cerro Porteño".

Por último, habló sobre el actual entrenador del Olimpia, el argentino Daniel Garnero: "Es una excelente persona, y como director técnico está realizando un gran trabajo".

