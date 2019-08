Panamericanos: Julieta Mautone cerró su actuación mejorando su marca en pistola 25 metros

Más deportes

La actuación uruguaya en las pruebas de tiro se cerró este sábado de mañana con Julieta Mautone, que había sido cuarta el pasado sábado en la final de la prueba de pistola de aire y siete días después terminó en el puesto 20 entre 27 competidoras en la modalidad de 25 metros con pistola.

Quien fuera abanderada de la delegación uruguaya en el desfile inaugural quedó quinta en el arranque de la clasificación el viernes, cuando se hizo la parte de precisión, con un total de 286 puntos.

A la mañana siguiente se completó la instancia clasificatoria para la final con el tiro rápido, que la hizo caer al 20.° lugar con una marca final de 551 unidades, lejos de las 566 que alcanzó la octava clasificada a la lucha por medallas.

Mautone, que fue oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 en su especialidad (pistola de aire), comenzó a entrenar para esta modalidad hace pocos meses y mejoró su mejor registro.

“Empecé a entrenar para esta prueba hace bastante poco y no tenía mucha expectativa. Sé que no tengo un nivel como para entrar a una final y tomé esta competencia como un entrenamiento más y para ganar experiencia. No venía con la vista en una medalla”, reconoció tras cerrar su participación.

“Fue mi mejor marca personal en entrenamiento y competencia y eso me deja feliz. Significa que hice un buen desempeño”, agregó, e hizo un balance “positivo” de estos Juegos Panamericanos. “Me equivoqué más que en otras competencias y siento que puedo aprender más y sacar mucho en limpio”, admitió, pensando más que nada en su prueba fuerte de la pistola de aire.

“Pasar por unos Juegos Panamericanos te curte de una manera que ni en un Mundial. La presión es distinta y es más importante un Juego Panamericano. No me quiero apresurar ni poner demasiada expectativa en cosas muy cercanas”, señaló, y dijo que la única forma de clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de Tokio es ganar el oro en el Mundial de Río de Janeiro en agosto de este año.

