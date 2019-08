Panamericanos: “Pegó mucho el gol recibido a los cinco minutos”, dijo Gustavo Ferreyra

Selección

“Está la desilusión de no poder jugar la final, pero ahora vamos a pelear por lo que está en juego”, dijo el DT del seleccionado de fútbol.

“Es muy difícil poder hacer un análisis profundo. Recuerdo que en el primer partido con Perú encontramos un gol al comienzo y cambió toda la dinámica del juego. Hoy estuvimos en una situación desfavorable a los cinco minutos y en lo emocional pegó mucho ese primer gol”, lamentó Gustavo Ferreyra, entrenador de la selección uruguaya de fútbol que perdió la semifinal de los Juegos Panamericanos de Lima por 3-0 ante Argentina.

“Cerca de los 30 minutos llegó el segundo gol de ellos y nos encontramos con una situación a la que no nos habíamos enfrentando antes. Desde ese punto nos afectó bastante en el juego y nos costó leer cómo se estaba dando. Si a eso sumamos la expulsión en el primer tiempo, se hizo cuesta arriba. Argentina dominó y nos ganó correctamente”, analizó el entrenador.

“Ellos ejercieron una presión sobre nuestra salida, que había sido uno de nuestros puntos fuertes en la primera fase. No dejaron recibir pelotas a los armadores del juego y no pudimos conectar entre líneas ni hacer ataques organizados. Jugamos muy lejos del arco rival, sobre todo en el primer tiempo, y no pudimos generar de tres cuartos de cancha hacia arriba lo que habíamos podido conseguir en los partidos anteriores”, reconoció.

“No pudimos leer bien la situación de cuando Argentina nos presionó y nos robó la pelota cerca de nuestro arco. No tuvimos alguna otra variante para intentar atacar de otra forma. Argentina nos estudió bien”, señaló, y admitió que el entretiempo fue “duro y difícil” por llegar en desventaja.

“A los jugadores les dije que no podíamos perder la organización defensiva porque podíamos recibir más goles y se iba a complicar mucho más la situación. No era imposible pensar que estando 0-2 pudiéramos ponernos 1-2, pero siempre manteniendo la organización. Desde hablarse cada uno y dar todo, dentro de las circunstancias desfavorables, lo intentaron”, valoró.

“Todavía queda algo en juego, que es la medalla de bronce. El mensaje debe ser claro; todavía esto no terminó. Tenemos que levantar la cabeza y prepararnos para el sábado jugar por un objetivo que es muy importante. Por supuesto está la desilusión de no poder jugar la final, pero ahora vamos a pelear por lo que está en juego”, concluyó el técnico del combinado uruguayo, que buscará el bronce el sábado a las 19:30 horas ante México.