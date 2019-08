Panamericanos: “Lloré mucho porque necesitaba esta medalla”, contó Déborah Rodríguez

Más deportes

“Esta medalla se la quiero regalar a todo mi país, que me acompañó y me apoyó”, dijo la ganadora del bronce en los 800 metros.

Déborah Rodríguez ganó este miércoles su segunda medalla a nivel panamericano. Cuatro años después de colgarse la de bronce en los 400 metros con vallas en Toronto 2015, consiguió la de bronce en los 800 metros llanos de Lima 2019 y la vivió “con más intensidad que la de Toronto, sobre todo porque el proceso fue completamente diferente”.

“Venía de una transición un poco complicada y de unos Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016) que fueron bastante complicados en lo deportivo y en lo emocional. Tuve que luchar un par de años para repuntar. Fue una transición dolorosa pero la volvería a hacer. Estoy muy feliz y lo que lloré no tiene nombre”, confesó.

“Estuve llorando mucho porque necesitaba esta medalla. Era lo que necesitaba para seguir trabajando como lo venía haciendo. Me fui a Estados Unidos con un montón de sacrificios míos, de mi familia y de la gente que me quiere. Hubo días que lloré y quería volver a Uruguay. Hace casi un año que no voy a ver a mi familia, y todo por tener esta medalla”, contó.

“No es sólo el momento de la medalla, sino todo lo que uno hace para tenerla, que para mí vale más que ese momento particular. Me siento muy emocionada por la cantidad de mensajes lindos que recibí de la gente de Uruguay. Esta medalla se la quiero regalar a todo mi país, que me acompañó y me apoyó. A la gente que no dejó de creer en mí”, agregó, y reconoció haber hablado tras la clasificación a la final con Andrés Barrios, su primer entrenador en Uruguay.

Además agradeció “al Comité Olímpico Uruguayo y a la Secretaría Nacional del Deporte por su apoyo incondicional”, a sus patrocinadores y en especial para su hermano mellizo, el futbolista Ángel Rodríguez. El actual mediocampista del Bolívar de La Paz le envió un emotivo mensaje antes de la carrera y la hizo emocionar.