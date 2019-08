Panamericanos: "Hay mucho sacrificio detrás de la medalla", dijo el púgil Lucas Fernández

Más deportes

"De todo se me vino a la mente, principalmente mi familia que me apoya cada día", dijo Fernández tras recibir su presea de bronce en Lima

Es el momento que todo deportista sueña vivir, subirse al podio y colgarse una medalla viendo ondear la bandera patria con la emoción a flor de piel.

Así lo vivió Lucas Fernández cuando se colgó la medalla de bronce de la categoría gallos en el ring ubicado en el Polideportivo El Callao de Lima en el marco de los Juegos Panamericanos.

Fernández es un boxeador de 21 años, que vive en el Cerro y defiende al club Ipiranga. Llegó a este deporte casi de casualidad, ya que en sus inicios practicaba taekwondo y una mudanza lo llevó a comenzar a incursionar en el mundo de los guantes, para no dejarlo más.

"Lo que estoy viviendo no lo puedo describir con palabras", dijo el uruguayo tras salir de la premiación: "es una alegría enorme a la que llegamos gracias todo el sacrificio que hacemos cada día".

Y no es una medalla más, ya que es la primera de esta edición de los Juegos Panamericanos, la octava en el historial del boxeo en estas citas y marcó el retorno de este deporte al podio tras 32 años de ausencia.

"Hay mucho trabajo detrás de esta medalla", dijo Lucas Fernández, quien ayuda a su familia en un negocio familiar y además estudia en las noches: "todo costó mucho pero esta alegría que tengo lo paga todo".

Su emoción a flor de piel no fue esquiva a la hora de referirse a esas imágenes que se le pasaron por la cabeza al recibir el premio tan deseado: "de todo se me vino a la mente, principalmente mi familia que me apoya cada día a lograr mis metas".

Y su consagración no fue esquiva con el reconocimiento de los vecinos de su barrio, Cerro, cuando se corrió la voz que "Luquitas" se había quedado con la presea en Lima: "todo el tiempo saludaban a mi madre y ella me decía ‘me paran los ñeris me felicitan y preguntan por vos'. Incluso lo hicieron familiares que ni conocía".

Aquella pelea del martes pasado con triunfo por decisión del jurado ante el púgil de Guyana, Keevin Allicock, que lo llevó al podio, fue la concreción de uno de sus grandes anhelos.

Pero Fernández no se conforma: "ahora vamos por más, tenemos el preolímpico en marzo (clasificatorio a Tokio 2020) y hay que prepararse con todo. Esto nos da un gran empujón para seguir soñando en grande".

#Boxeo l Lucas Fernández se colgó la medalla de bronce ?? en los @Lima2019Juegos, el retorno del boxeo al podio en estas citas tras 32 años.

Somos #TeamUru ???????? pic.twitter.com/6AEpjf8yGW — Comité Olímpico Uruguayo (@PrensaCOU) August 3, 2019

Por Andrés Cottini l FútbolUy