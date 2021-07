Pagan 108.800 dólares por una camiseta que usó Zidane en el Mundial de 1998

Fútbol Internacional

Una de las camisetas hechas para Zinedine Zidane para la final de la Copa del Mundo de 1998 se vendió por 108.800 dólares (poco más de 85.000 euros) en Los Ángeles, mucho menos que una camiseta vieja de LeBron James, que se vendió por medio millón de dólares, según anunció Julien’s Auctions.

A pesar de que la camiseta fue autenticada por la FIFA y Adidas, la casa de subastas, contactada por AFP, no pudo asegurar que la camiseta había sido usada por ‘Zizou’ durante el partido que Francia ganó 3-0 a Brasil, especialmente en la primera mitad, en la que marcó dos goles decisivos.

En octubre de 2018, una empresa de subastas parisina, Coutau-Bégarie, tuvo que retirar una camiseta presentada como la que lució Zidane durante la final a pocos días de la venta, por dudas sobre su autenticidad. En este caso, Julien’s Auctions la estimó por un valor de entre 80.000 y 120.000 dólares.

Pero no era la pieza más cara de la colección. Para esta venta online, que se dio este fin de semana en Beverly Hills, Julien’s Auctions estimó entre 400.000 y 600.000 el valor de una vieja camiseta que el basquetbolista LeBron James lució cuando apareció por primera vez en la portada de la Revista ‘Sports Illustrated’ en 2002, cuando era un estudiante de secundaria.

Finalmente, se vendió por 512.000, batiendo el récord anterior pagado por una camiseta de instituto, en este caso la que lució en Terminale el ex presidente Barack Obama, que coqueteó con los 200.000. Dos atuendos de Los Angeles Lakers usados por Kobe Bryant, quien desapareció en un trágico accidente de helicóptero en enero de 2020, se vendieron por 96.000 y 75.000. Se remontan a su temporada de novato (1996-97).

La camiseta de Zidane, con las palabras ‘Brasil Francia 12-07-98’ bordadas en el pecho, estaba expuesta en Zúrich (Suiza) en el Museo de la FIFA, que la había recibido cedida en 2017 por su dueño, un coleccionista, antes de regresar a sus vitrinas.

“Durante este período, el objeto fue reexaminado por el equipo de recolección del museo, que concluyó que efectivamente era una camiseta auténtica de la final”, dijo la FIFA a la AFP. Pero “durante este examen, el museo de la FIFA no encontró evidencia de que la camiseta fuera usada durante el partido”.

Otras casacas subastadas este fin de semana fueron una de Pelé del Mundial de 1958 por 54.400 dólares y dos de Diego Armando Maradona; 51.200 dólares por la que usó frente a Brasil en el Mundial de 1990 y 25.600 por la utilizada en el repechaje de 1993 ante Australia para clasificar al Mundial de Estados Unidos 1994.

