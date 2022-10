Fútbol uruguayo

Pablo Repetto y su diálogo con Luis Suárez: “No fue porque él no quisiera salir”

Pablo Repetto, entrenador de Nacional, consideró “importante” el 2-0 logrado por su equipo frente a Danubio este domingo en el Gran Parque Central, por la última fecha del Torneo Clausura, “porque siempre en la previa a una final los aspectos anímicos son muy importantes”.

“Veníamos de ganar el Clausura y fortalecimos la parte anímica de un equipo que fue intenso y que, independientemente de poder estar distraído o pendiente de la final, jugó los 90 minutos buscando el arco rival y tomando el protagonismo por momentos frente a un buen equipo que hizo una muy buena campaña”, destacó.

“Sabemos que todos los partidos son diferentes y hoy se dio uno más abierto porque los dos buscaron el arco rival. Tal vez se vio más vistoso nuestro juego, pero no creo que hayamos jugado mejor ni peor que otros partidos. Quizás cuando te encontrás con rivales que presentan otras dificultades, quitan los espacios, defienden y que no atacan, el juego no es tan vistoso como hoy. Hoy fue un partido abierto y el equipo se vio mejor porque el rival arriesga y deja espacios”, analizó.

Lo que se viene con Liverpool

Más allá de lo escueto que resultó el 2-0 para la cantidad de posibilidades que generó, no le preocupa la falta de contundencia de cara a lo que viene, que será la semifinal ante Liverpool que podría darle el título. “Me preocuparía si no generáramos, pero tengo claro que en la final será diferente. Sin desmerecer a Danubio, será un partido durísimo. En una final juegan otros aspectos e imagino una final muy pareja, como todos los partidos en los que hemos enfrentado a Liverpool”, vaticinó.

Respecto al próximo oponente, fue claro: “La clave es estar bien nosotros. Tenemos que estar en un muy buen nivel porque el rival nos exige, nos ha exigido antes y nos va a exigir ahora. Es un muy buen equipo y no por casualidad tiene una ventaja amplia sobre el tercero. Ganaron el Apertura, jugaron la final del Torneo Intermedio y tuvieron un muy buen remate del Clausura. Eso te da la pauta de la dificultad que tenemos, y ante esa dificultad si estamos en el nivel que creemos que vamos a estar, nos sentimos con posibilidades lograr el título”.

Para ese partido contará con Leandro Lozano y Yonathan Rodríguez pese a que salieron sentidos. “Leandro tuvo una molestia y se le cargó un poco el pubis, que lo venía arrastrando. Salió por precaución, como Yona. Teníamos que tomar precauciones por encima de que queríamos ganar, de la importancia de cerrar el Clausura con toda la gente que volvió a apoyar, y de que puede ser el último partido de Luis Suárez, que ojalá así sea, y de algunos de los futbolistas”, dijo.

La salida de Suárez

La referencia a Suárez es clara. Si Nacional gana la semifinal del domingo ante Liverpool en el Estadio Centenario, se coronará campeón uruguayo sin necesidad de finales de ida y vuelta. Si pierde, tendrá que definir el título con 180 minutos repartidos entre Belvedere y el Gran Parque Central.

El salteño fue sustituido a los 62 minutos y al salir se lo vio comentar algo con el entrenador, pero tapándose la boca para evitar una lectura de labios a través de las cámaras televisivas. “Lo que hablamos en casa queda en casa, pero para que quede claro, hablamos algo que habíamos hablado algo y comentamos en el momento. Fue eso, no fue porque él no quisiera salir. Que quede claro eso, porque se especula con todo e imagino que con eso van a especular más”, explicó Repetto.

