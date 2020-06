Pablo Repetto y el regreso a los entrenamientos en Ecuador: "hay felicidad en el grupo"

Fútbol Internacional

"Todo lo que trabajamos nos dio una idea de que fue importante lo que se hizo desde las casas. No vimos excesos exagerados en el peso", dijo

El fútbol ecuatoriano retomó los entrenamientos este miércoles con vistas al retorno a las competencias tras 80 días de paralización y el entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto se mostró conforme: "estamos como pensábamos"

Repetto, en una conferencia de prensa virtual tras el retorno, manifestó: "en lo físico están como nosotros pensábamos. Con el sobrepeso normal de una actividad física atípica en casa".

"No es fácil sacar conclusiones en el primer día en la parte técnica y táctica", aseguró y agregó: "en la parte física sí, por cómo llegaron los jugadores. Se hizo una evaluación de la grasa y peso, para tener un panorama de cada jugador. Hay expectativa de parte del plantel. Lo vimos y se nota".

"Todo lo que trabajamos nos dio una idea de que fue importante lo que se hizo desde los domicilios. No vimos excesos exagerados en el peso, ni jugadores que les va a costar más de lo previsto volver a la actividad en campo" explicó Repetto.

"Está claro que en medida de que no tengamos bajas, no vamos a tener altas", dijo sobre posibles refuerzos y afrimó: "hay una posibilidad de que alguien salga, pero solo ahí buscaremos opciones. No vemos videos de ningún jugador. Estamos con la tranquilidad de que tenemos un plantel ya conformado".

"Hay felicidad en el grupo por el reencuentro en la cancha", dijo y finalizó: "el plantel está bien en lo mental y eso no nos preocupa por ahora. Existe mucha motivación y ganas por entrenar".

