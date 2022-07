Pablo Repetto: "Tenemos un plantel importante, un grupo muy bueno y eso es un plus”

Fútbol uruguayo

El entrenador de Nacional, Pablo Repetto, mostró su conformidad por el triunfo 3-1 ante Plaza Colonia en el Gran Parque Central y dijo: “sirve para mantenernos líderes”.

Repetto, entrevistado en la transmisión de VTV, comentó: “era un partido importante porque necesitábamos los tres puntos para seguir adelante en el Intermedio y no perder la posición de privilegio en la Anual”.

“Ganamos de forma merecida”, mencionó más tarde y amplió: “tuvimos algún inconveniente en el comienzo, pero en líneas generales ganamos bien”.

Consultado sobre sus protestas a los árbitros en el primer tiempo, explicó: “el partido no se jugaba y queríamos que siguiera el trámite. Se llamaba constantemente al VAR y no se jugaba. Me exalté un poco por eso, pero siempre con respeto”.

La importancia del plantel

Repetto, al referirse a Alfonso Trezza y su gran participación, además del retorno de Mario Risso a la zaga, se explayó: “todos han demostrado. Hemos variado mucho durante el semestre, pocas veces repetimos el equipo y todos estuvieron a la altura, hay un plantel importante, un grupo muy bueno y eso es un plus”.

“A veces les toca tener más minutos y en otras menos. Risso volvió a jugar y demostró, una vez más que está a la altura de Nacional y por algo se le renovó el contrato”.

También hizo referencia al retorno a la acción de Brian Ocampo: “está con muchas ganas, trabajó muy bien el tiempo que estuvo afuera de la cancha. Es un jugador importante para el equipo y el día a día lo pondrá en su nivel”.

“No me proyecto a pensar lo que voy a hacer”, dijo sobre lo que se vendrá de interactuar con la doble competencia sobrellevando campeonato local y Sudamericana: “iremos evaluando el plantel y tomando decisiones. Tenemos la ventaja de jugar a nivel internacional que es muy bueno y la desventaja de jugar mas seguido que el resto y además, con viajes de por medio. Estaremos atentos viendo los futbolistas para mover el plantel porque es fundamental tenerlos a todos bien”, cerró.

