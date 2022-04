Pablo Repetto: "Estamos en una posición acorde a lo que mostró el equipo en la Copa"

Fútbol Internacional

"No hicimos de los mejores partidos, pero cuando hicimos buenos cotejos no nos tocó ganar y a veces el futbol te premia", aseguró el DT.

El entrenador de Nacional, Pablo Repetto, mostró su conformidad por el triunfo en Liniers por 2-1 sobre Vélez y destacó que si bien no se hizo “un gran partido” lo importante fue la obtención de los tres puntos.

Repetto, en conferencia de prensa, analizó: “sabíamos que el partido iba a ser durísimo. Si nos guiábamos por la opinión de muchos de ustedes (los periodistas) nos íbamos a relajar porque decían que ellos venían mal, que era el rival más accesible del grupo y sabíamos que era complicadísimo. Habíamos visto sus partidos anteriores y tiene muchos menos puntos de lo que merece”.

“Nos costó en el comienzo y tomaron la ventaja en forma merecida”, reconoció el DT y prosiguió: “es verdad que la expulsión nos facilitó, pero teníamos que anotar dos goles con uno menos, que no es fácil tampoco. No es que los metimos en un arco, pero lo trabajamos, tuvimos que tener cuidado poque de contra eran peligrosos, tuvieron algunas, pero en líneas generales el resultado fue merecido. No fue la mejor actuación, pero hoy se hizo justica con lo anterior que habíamos hecho”.

Y desplegó su concepto sobre esa afirmación final: “creo que hoy no hicimos de los mejores partidos, eso está claro, pero cuando hicimos buenos cotejos no nos tocó ganar y a veces el futbol te premia. Estamos en una posición acorde a lo que mostró el equipo en la Copa. El esfuerzo y las ganas estuvieron y era importante conseguir un triunfo para mantenernos en la pelea”.

Repetto, al responder sobre la decisión adoptada por la elección del once titular, expresó: “uno constantemente está evaluando, pero tratamos, dentro de lo que podemos, de mantener una base. Creemos que es la forma de construir un equipo, a través de la continuidad, que posibilita el mejor rendimiento individual, colectivo y la confianza es clave. En el comienzo del camino sufrimos muchos cambios, lesiones, suspensiones, pero en este último tiempo pudimos mantener una regularidad y a partir de eso el equipo compite”.

“Van tres fechas de copa, en un grupo durísimo, con dos equipos argentinos coperos y un brasilero durísimo y estamos compitiendo”, dijo más tarde y amplió: “ojalá sigamos en esta línea, conseguir el objetivo de clasificar a la próxima fase y en el Apertura también, que queremos quedarnos con el torneo”.

Y añadió: “me hubiera gustado, cuando quedaron con diez, meterlos en un arco, pero no fue así y el rival juega. Veíamos un partido donde en la medida que no tuviéramos expulsiones, por eso los cambios rápidos, no hiciéramos faltas innecesarias, porque las pelotas paradas podían complicarnos y manejáramos el balón con mayor fluidez, sabíamos que a la larga las situaciones mas claras íbamos a tenerlas nosotros y el partido iba a ser favorable”.

Por último, se refirió al doblete de Gigliotti y contó: “es muy bueno que los jugadores de ofensiva hagan goles, lo mismo que sucedió con Monzeglio el otro día”.

