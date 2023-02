Fútbol uruguayo

Pablo Ferrari: “Yo no me bajo de la candidatura a las elecciones en AUF, a mí me bajaron”

El candidato de la oposición Pablo Ferrari anunció "que lo bajaron" de la carrera electoral rumbo a buscar la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tras confirmarlo en una conferencia de prensa realizada en el Hotel NH Columbia.

Ferrari había presentado su candidatura el pasado 27 de enero con el aval de varios de los clubes con mayor convocatoria del fútbol profesional como son: Peñarol, Wanderers, River Plate, Danubio, Defensor Sporting, Cerro Largo, Rampla Juniores, Cerro, Fénix, etc.

Si bien sus chances de acceder a la presidencia parecían complicadas ya que Ignacio Alonso, que iba por la reelección en principio acumulaba 51 votos de los 76 en pugna, este miércoles un hecho fue clave para que optara por bajar la candidatura.

Es que la Confederación Sudamericana de Fútbol, condicionó su certificado de idoneidad al hecho de renunciar a su cargo como Subsecretario Nacional del Deporte, del cual estaba con licencia reglamentaria.

Esto fue el detonante que llevó a Ferrari a dar un paso al costado a un día de los comicios en AUF, una situación que estimaron como una jugada política.

"Me bajaron de la candidatura, cuando faltan horas para la misma", comentó Pablo Ferrari en la conferencia de prensa y explicó: "debo renunciar a mi cargo para ser candidato, que no es de funcionario público, sino de particular confianza y en el que estoy de licencia reglamentaria".

"Yo no me bajo de la candidatura a mi me bajaron", dijo más tarde y agregó: "voy a responder a la Conmebol y peleare hasta el último minuto" y cerró: "esta elección esta viciada, no da garantías y debería suspenderse".

