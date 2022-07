Pablo Ceppelini se despidió de Peñarol: "Ojalá algún día la vida nos vuelva a encontrar"

Fútbol uruguayo

El préstamo de Pablo Ceppelini con Peñarol culmina este domingo, por lo que tendrá que regresar al Cruz Azul de México. El volante se despidió este sábado con un sentido video en redes sociales.

Se marcha del aurinegro con 69 partidos en sus espaldas, en los cuales anotó 16 goles y entregó 5 asistencias. Llegó a comienzos de 2021 y fue campeón del Torneo Clausura 2021, Campeonato Uruguayo 2021 y Supercopa 2022.

Fue comprado por el equipo mexicano en 2020 por 1.700.000 euros y, en caso de ser tenido en cuenta, será dirigido por Diego Aguirre y tendrá de compañeros a Ignacio Rivero, Christian Tabó y Gonzalo Carneiro.

Despedida

"Desde niño soñé con vestir estos colores. Siendo muy joven pude haberlo cumplido, pero no lo quiso el destino. Hace un año y medio la vida me regaló la oportunidad, me aferré con alma, vida y me juré cumplirle al club de mis amores.

Siempre seré agradecido al pueblo Carbonero por darme la oportunidad de representarlos. Les juro, que siempre dejé el corazón en cada cancha, disfruté como ustedes los logros conseguidos y sufrí muchísimo lo que no pudo ser. Siempre le brindé y le brindaré mi mayor respeto a este gigante.

Quiero agradecer a mis compañeros, funcionarios, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas dejarme ser parte del club más grande del mundo. Hoy me toca partir y me llevo los mejores momentos conmigo. Ojalá algún día la vida nos vuelva a encontrar. GRACIAS".

