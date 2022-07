Fútbol uruguayo

Pablo Bentancur y el futuro de Gonzalo Carneiro: "El jugador no pidió ir a Peñarol"

Su representante confirmó que "hay un acuerdo de palabra" con Cruz Azul, "pero hasta que no se formalice no puedo decir que está hecho".

Gonzalo Carneiro es una de las figuras de Liverpool con sus 5 goles y 2 asistencias en 17 partidos jugados, lo que despertó el interés de viarios equipos, entre ellos Cruz Azul de México y Peñarol, que se lo disputan.

Por ese motivo, su representante, Pablo Bentancur, habló en 100% Deporte de Sport 890 y confirmó que "hay un acuerdo de palabra" con el equipo mexicano, "pero hasta que no se formalice no puedo decir que está hecho".

"La palabra está, pero todavía no llegaron los documentos", aseguró. Además, comentó que "Liverpool lo acogió. Fue ofrecido a Peñarol y a Nacional, pero se descartó por su pasado, no se le dio una segunda oportunidad".

"El jugador no pidió ir a Peñarol, eso no es cierto", afirmó. "(Ignacio) Ruglio y (Pablo) Bengoechea están en contacto e hicieron un ofrecimiento importante en lo económico, pero del otro lado lo pide Diego Aguirre, que ya lo tuvo y lo ayudó a profesionalizarse", comentó.

Contó que establecieron "un límite hasta el día de hoy para permitirle a Peñarol para que, si no es Carneiro, puedan contratar otro delantero". Siguió comentando que la hay posibilidad de "quedarse en Liverpool" porque "no tiene por qué irse". "Tiene un contrato con el Sion de Suiza", dijo.

"No descarto nada", pero "no hay ninguna desesperación", ahondó, y agregó: "No es un tema de plata, el jugador tiene que estar contento, estar bien". "México es un mercado importante, se paga muy bien", apuntó.

"Liverpool hizo mejor campeonato que Peñarol y él es figura porque se lo ganó", además de que "queda un poco mal después de que Liverpool le abrió las puertas de esa manera cuando no lo quisieron Peñarol ni Nacional". "Demostró que estaba para cosas más importantes", continuó.

"Estar en un equipo con un técnico y un profe que ya te conocen seduce. No es lo mismo un técnico que lo quiere porque lo enfrentó a uno que ya lo conoce", concluyó su representante.

