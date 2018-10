Pablo Bengoechea se ve campeón con Alianza Lima y dio sus razones para volver a Uruguay

Fútbol Internacional

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, aseguró que se ve "definiendo y ganando la final (ante Sporting Cristal)" de la Liga peruana y dio su principal razón que lo hace desear un retorno a Uruguay.

"Me siento muy bien en Alianza, pero a fin de año veré si me quedo o no", dijo en entrevista publicada en el diario La República de Perú.

"Siempre lo dije y en el club lo saben: mi madre tiene 80 años y necesito pasar más tiempo con ella. Es lo único por lo que me gustaría volver a Uruguay", dijo el ex entrenador de Peñarol.

"En Alianza estoy contento. Cuando asumo un compromiso, lo cumplo. Es más, me he vuelto hincha de Alianza Lima por todo lo vivido. Pero, más allá de conseguir el título a fin de año, tomaré una decisión. Ahí tendrá mucho que ver el tema personal", finalizó diciendo.

Cabe destacar que hace días se rumorea un posible interés de Belgrano de Córdoba por el entrenador uruguayo.

