PSG ofreció a Neymar como moneda de cambio al Manchester City, que rechazó la propuesta

Fútbol Internacional

Manchester City rechazó un trueque de jugadores propuesto por el Paris Saint-Germain y en el que el brasileño Nerymar figuraba en la oferta, según informó este martes el diario Le Parisien.



La propuesta, presentada hace algunas semanas, era para intercambiar a la estrella brasileña por otro jugador del equipo inglés, del que no se da el nombre, aunque el medio sugiere que pudiera haber sido el centrocampista portugués Bernardo Silva.



Sin embargo, el City “respondió rápido de forma negativa a esta posibilidad”, señala el mismo medio, agregando que el entrenador del City, Pep Guardiola, “no desea desequilibrar la construcción de su equipo con la llegada” del delantero formado en el Santos.



El diario recuerda que los propietarios y la dirección deportiva quieren desprenderse de un jugador que llegó en 2017 por la cifra récord de 222 millones de euros pero que no ha respondido a las expectativas, aunque Neymar insiste en no marcharse y quiere explotar por fin en el club francés.



El problema del PSG para intentar traspasarlo es que el jugador, de 30 años, tiene un sueldo de 30 millones de euros netos anuales en un contrato que expira en 2027. Actualmente está con el PSG durante la gira de tres partidos que el equipo parisino realiza en Japón.

EFE / FútbolUy