PSG cerró su gira de amistosos por Japón con una goleada y Neymar con una simulación

El brasileño Neymar, el argentino Lionel Messi y el español Pablo Sarabia marcaron en la goleada del París Saint Germain por 6-2 sobre el Gamba Osaka en el tercer y último amistoso del conjunto galo en su gira nipona, disputado en el Panasonic Stadium de Suita.



El internacional español, como en el anterior compromiso ante el Urawa Red Diamonds, fue el encargado de abrir el marcador a los 28’. Neymar amplió distancias a los 32’ tras un penal que no fue y él mismo fabricó.

Penalty ???????????? no way #neymar no way pic.twitter.com/w9e4agxAjc