Otero lamentó la lesión de Muslera y habló de Dawson, quien “perfectamente puede estar”

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Celso Otero dialogó en extenso con el programa 100% Deporte, de Sport 890, sobre la lesión de Fernando Muslera, la posibilidad de Kevin Dawson de llegar a la selección uruguaya, de Edinson Cavani y de un paralelismo con los últimos años de Óscar Tabárez en la Celeste y la serie ‘The Last Dance’, que rememora la carrera de Michael Jordan en Chicago Bulls con especial énfasis en la campaña final de 1998.

“La de Muslera es una pérdida que nos duele porque apreciamos mucho el valor del deportista y tenemos una consideración especial hacia la persona, que ha conquistado en gran medida el corazón de todos los uruguayos. Lo que noté de Fernando fue una serenidad y templanza que me llamó la atención en cuanto a aceptar y comenzar, desde el punto de vista psicológico, una reacción que sea favorable a salir hacia donde le den una solución”, destacó el asistente del seleccionador uruguayo.

Otero no se mostró preocupado por el futuro de Edinson Cavani luego de que se desvincule del París Saint Germain, ya que entiende que “opciones va a tener, muy claras”. “Estoy seguro de lo que va a seguir siendo. Es un jugador de élite y máxima jerarquía. Por las retribuciones que van a tener que generar para su prestación, todavía es jugador de Europa”, opinó.

Dawson: ¿Por qué no?

Consultado por Kevin Dawson y sus posibilidades, recordó que estuvo en las selecciones “cuando fue juvenil”. “Lo conocemos. Fue a Plaza Colonia y tuvo un destaque que le permitió llegar a Peñarol. Estar en el arco de Peñarol es una consideración ya valiosa. Fue considerado el mejor jugador de un Campeonato Uruguayo. ¿Por qué no poder ser uno de los considerados para la selección?”, manifestó.

Nosotros damos la oportunidad en el momento que entendemos que la oportunidad es positiva para el deportista. Yo sé que los deportistas siempre quieren estar en la selección porque es un distintivo, pero nosotros manejamos los momentos que creemos más oportunos, tanto para él como para otros jóvenes como Gastón Olveira, que venía de jugar en gran forma y había pasado por la selección en los Juegos Panamericanos. Lo que siempre intentamos es generar la oportunidad más adecuada para el deportista y que eso se traduzca en información para nosotros pensando en cubrir el puesto”, explicó.

Cuando se le preguntó si la estatura de Dawson (1,76) le juega en contra, fue claro: “Lo ideal es el arquero que está arriba de 1,85, pero eso queda en segundo plano ante una actuación descollante. Tuvimos como titular a Juan Castillo, que no es considerado entre los arqueros altos. Kevin Dawson, en la medida que tenga el nivel que ha mostrado y que también ha refrendado internacionalmente, perfectamente puede estar en la consideración. No hay ningún elemento decisivo en su personalidad que lleve a no considerarlo”.

The Last Dance celeste

“Este parate a nosotros nos permite recargar las pilas y ubicarnos, en lo que puede ser un paralelismo con la serie de Michael Jordan, en un último baile. Eso puede ser decisivo también para que, como en aquel último instante de la final de la Copa Libertadores de 1987, se logre la gloria. A eso apuntamos; a que pueda ser el momento culminante de lo máximo. Esa es la ilusión y el pensamiento que mueve a aquellos que valoramos mucho el puesto que ostentamos”, señaló.

“Hemos visto una cantidad de postulantes para el cargo. Cuando se van desarrollando este tipo de situaciones, que son válidas desde el punto de vista de cada colega, me hace recordar lo que sucedió allá por mediados de los 90, cuando hubo que apelar a figuras históricas como Roque Gastón Máspoli para poder cubrir el puesto de entrenador de la selección. Es símbolo de que lo que hemos hecho para la selección es destacado y beneficioso”, ponderó.

Como integrante fundamental del proceso que encabeza Tabárez, Otero prefiere no candidatearse públicamente para ser su sucesor después del Mundial de 2022. “Eso queda en manos de los que tienen que tomar las decisiones. Cuando eso suceda, los que tomarán las decisiones serán los dirigentes. Ellos conocen la personalidad de cada uno y si tenemos capacidad para llevarlo adelante”, dijo. “No entro en postulaciones en este momento”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy