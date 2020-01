Oscar Ustari: “Quiero decir gracias a Liverpool que confío en mí después de un golpe duro”

Fútbol uruguayo

Oscar Ustari dejó su huella en Liverpool. En total disputó 18 encuentros y se convirtió en una pieza clave para lo que fue la obtención del primer título oficial del negriazul en su historia: el Torneo Intermedio.

El arquero argentino llegó a Liverpool proveniente del Atlas de México, pero no había tenido mucha continuidad. Tal es así que en el conjunto de Belvedere volvió a demostrar un buen nivel y esto le valió que Paulo Pezzolano se lo llevara a Pachuca.

Ustari utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de toda la gente del negriazul: "Hoy quiero decir gracias al club que confío en mí después de un duro golpe. Llegue al Liverpool con muchas ganas, con entusiamos y deseo de ser mejor cada día".

A su vez, se refirió al título que ganó con Liverpool: "Me llevo lo mejor de ustedes, su gente, mis compañeros, que juntos levantamos una copa por primera vez. Y ser campeones".

"Gracias a cada uno, presidente, directivos, administrativos, maestranza, a cada uno por hacerme sentir muy bien. Gracias a sus aficionados, por el apoyo día a día y el respeto para con nosotros. Gracias, muchas gracias a cada uno de mis compañeros por su confianza, por su compromiso y su paciencia, por estar unidos se logró el tan deseado objetivo", escribió.

Por último, manifestó que siempre tendrá un buen recuerdo del club: "Hoy toca decir Adiós, pero me voy contento por saber que di lo mejor de mí y por saber que siempre una parte de Liverpool me va a acompañar en mi carrera. Gracias Liverpool por permitirme hacer lo que más me gusta y es estar debajo de los tres palos. Hasta pronto glorioso Liverpool".