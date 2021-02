Olivera: El “poco nivel futbolístico”, el “nerviosismo del equipo” y cómo vio a Larriera

Fútbol uruguayo

“Si en Peñarol pones muchos juveniles va a ser difícil armar un equipo”, dijo el “Indio”. “Lo mejor: en el once haya 5 o 6 experimentados”.

"No estoy contento del todo, pero estamos ahí en el Torneo Clausura. Hay que ser optimista", dijo Walter Olivera, el director de relaciones institucionales, después de lo que fue el magro empate 1-1 de Peñarol contra Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo.

"Es un equipo nuevo, con bastantes jóvenes y con algún muchacho de experiencia. Se ha tenido la mala suerte de que algunos futbolistas experimentados están lesionados", expresó el "Indio" en la Oral deportiva, en Radio Universal. "El técnico no ha podido poner dos veces un mismo equipo. Peñarol debe ganar el 80 o el 90 por ciento de los juegos", añadió.

Olivera recalcó que "no se ha encontrado el ritmo y tampoco en lo futbolístico, pero todavía estamos en carrera. El hincha de Peñarol debe confiar que el equipo va a salir adelante. Jugadores hay. Solamente es juntarlos y que se pueda jugar dos o tres partidos seguidos con la misma formación".

Se refirió a la errático que ha estado el equipo con la pelota: "El nerviosismo del jugador por querer ganar. Los juveniles por querer mostrarse y los referentes por querer llevar adelante a un equipo grande como Peñarol".

"Ahora, que estoy adentro del club, veo que se entrena en el horario normal y se trabaja muchas cosas. Aunque lo que se prepara en la semana no está saliendo en los partidos. Pienso que el nerviosismo genera esas cosas", enfatizó.

Olivera habló sobre la situación de Ariel Nahuelpán: "Ha tenido la mala suerte de lesionarse. Es un físico muy grande y en la pierna que se lastimó es difícil de curar, pero él está haciendo todo lo posible para estar. Él está tranquilo y queriendo salir de este problema".

"Realmente lo que quisiera es que Peñarol encuentre el camino del triunfo el CT, los dirigentes y Bengoechea buscan eso. ¿Cómo se busca eso? Cambiar jugadores o seguir con los mismos para que mejore el equipo. Los que estamos cerca de la cocina queremos que el equipo esté en los mejores lugares", manifestó.

El "Indio" comentó cómo vio al entrenador de Peñarol: "Mauricio Larriera no está para nada nervioso. Está intentando armar su equipo y a veces las cosas no salen. Tiene experiencia en manejar en planteles y está haciendo todo para que salga bien".

"Lo mejor para un juvenil es entrar con un plantel hecho. Si en un club tan grande como Peñarol lo formas solo con juveniles va a ser muy difícil conformar un equipo. Para el juvenil le viene bien que en los once titular haya cinco o seis jugadores maduros. Pero si no podés hacer eso porque no hay veteranos o se lesionan es más complicado", concluyó.

