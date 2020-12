Ole Gunnar Solskjaer: "Fue solo un saludo afectuoso de Cavani para un amigo", dijo el DT

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, se refirió a la polémica que se generó tras la gran actuación de Edinson Cavani ante Southampton y que le valió la apertura de un expediente disciplinario en la Football Asociation (FA) por supuesto "racismo".

Cavani, tras convertir dos goles para el triunfo de los Red Devils, contestó una felicitación de un amigo en redes sociales escribiendo "gracias negrito", lo que generó una ola que terminó en los escritorios.

United enfrentará al PSG este miércoles en Old Trafford, el ex equipo del "Matador", algo sobre los cual el noruego analizó: "está listo para jugar. Puede que se vea algo afectado por el simple hecho de enfrentar a su ex equipo, pero es un jugador muy profesional y experimentado, por eso seguirá trabajando en lo mental para rendir dentro de la cancha".

Con respecto a lo sucedido el pasado fin de semana, explicó: "no hubo ninguna intención maliciosa, fue solo un saludo afectuoso para un amigo. Edinson ha aprendido la lección. Tal vez esto también lo afecte, pero debe hacerlo a un lado. Los mejores jugadores siempre saben separar estas cuestiones al momento de calzarse los botines".

"Fue una situación desafortunada porque acaba de llegar al país y en Uruguay usan esa terminología de una manera distinta a la nuestra", mencionó y agregó: "le explicamos y, por supuesto, cooperará con nosotros", continuó Solskjaer.

"Es todo un profesional", aclaró y fue más allá: "aún no pude conocerlo a fondo, ya que el idioma sigue siendo una barrera entre nosotros, pero sé que es un jugador muy meticuloso. Siempre quiere mejorar. Además, es un gran compañero".

Y terminó bromeando: "las únicas palabras que aprendió hasta el momento son ‘tomorrow off', porque sabe que cada vez que ganamos un partido puede tomarse el día libre".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy