O’Neill: Esparcirán cenizas en Paso de Los Toros, donde según su pareja “lo dejaron morir”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Andrea Ramírez, pareja de Fabián O’Neill en los últimos 20 años y madre de Favio O’Neill, el menor de los tres hijos del recientemente fallecido exfutbolista, contó al programa Las voces del fútbol de Radio Fénix cómo fueron sus últimos días y confirmó que sus cenizas se esparcirán en la cancha donde todo comenzó.

“Vivió en Montevideo conmigo hasta hace una semana y media. Yo vivo con mi madre y mis hijos, y él tenía su cuarto, su cama y sus cosas, más allá de que se iba de bandido a Paso de los Toros porque decía: ‘Si me rezongás, me voy’. Tanto lo rezongamos que se fue a Paso de los Toros con las fiestas y se relajó más de lo normal”, contó.

“Estábamos preparados para cualquier cosa. Últimamente tenía cada vez más adicción por el alcohol y estaba preparada para el desenlace, pero nunca pensé que fuera de la noche a la mañana. Hace una semana y media se fue a Paso de los Toros. El jueves, después de una discusión que tuvimos, me dijo que estaba más tranquilo. ‘No me puedo pelear con el amor de mi vida’, me dijo. Esas fueron sus últimas palabras hacia mí”, recordó.

“Hubo tremenda negligencia”

“El viernes lo internaron en el Hospital de Paso de los Toros y yo no tenía conocimiento. Estaba trabajando en la Médica Uruguaya [donde es portera y ascensorista] y le repetí medicación para que estuviera bien. De noche me llamó el cantinero de Paso de los Toros diciéndome que estaba con él en el hospital”, relató.

“Hablé con la doctora y me dijo que entró con fiebre y totalmente deshidratado. No respondía a los estímulos. Le dije que hacía erisipelas muy seguido últimamente, porque la pierna la tenía horrible. Le pregunté si sería eso, pero me dijo que no. No le hicieron estudios y le dije que lo trasladaran a Montevideo porque tiene la Médica Uruguaya y yo trabajo ahí. No le hicieron una rutina de sangre. Lo estabilizaron, le pasaron suero y al rato le dieron el alta”, explicó.

“Estoy por hacer una nota al Hospital de Paso de los Toros porque lo dejaron morir. Más allá de que es un paciente que estaba previsto que pasara, hay tremenda negligencia. Lo mandaron grave a la casa. Yo seguí sus pasos hasta el último día y, si no fuera porque al otro día tenía que trabajar, me hubiera ido a Paso de los Toros con él”, agregó.

Las horas finales

En la mañana del sábado 24 Yoel O’Neill, hermano de Fabián, lo llevó a la policlínica de Médica Uruguaya en Paso de los Toros. “Me pasó con la doctora y me dijeron que no estaba bien. Por primera vez vomitó sangre. En 20 años que lo sigo detalladamente nunca había pasado. Evidentemente ya tendría várices esofágicas, que fue lo que le provocó el sangrado interno. Ya estaría en coma cuando lo trasladaron a Montevideo, que fue el sábado”, relató.

“Llegó grave a las 11:20 de la mañana. Inmediatamente me fui a estar con él, pero no pude hacer nada porque estaba sostenido a máquinas y ya lo tenían en CTI. Los médicos hicieron todo por salvarlo. No respondió a la diálisis y ya no le funcionaban el corazón ni el riñón. La presión estaba por debajo de lo normal y lo fulminante fue la hemorragia digestiva masiva que hizo. El 25, para mí, ya estaba fallecido. Pusieron al tope las máquinas para que reaccionara, pero no fue así. Entré y le di el último adiós porque fue el gran amor de mi vida y estoy tranquila porque luché hasta último momento”, concluyó.

El cuerpo de Fabián O’Neill será cremado este miércoles a las 7:30 horas en Santa Lucía. “Más o menos a las 13:30 llegaremos a esparcir las cenizas en el estadio Omar Odriozola”, el principal escenario de su Paso de los Toros natal, mencionó Ramírez.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy