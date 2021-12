Noruega: Club diseñó camiseta con código QR que muestra lo que sucede en Qatar

El Tromso IL es un equipo de la primera división de Noruega que sacó este particular diseño, donde la camiseta cuenta con un código QR que permite ver un documental sobre la violación de los derechos humanos en la organización del Mundial de Qatar 2022.

La campaña es en conjunto con Amnesty International y cuando escaneas las formas geométricas, entras al sitio que trata sobre los derechos humanos y el "sportswashing", que es el término que se utiliza para referirse a los países que intentan limpiar su imagen organizando eventos deportivos, como esta Copa del Mundo o la compra de grandes clubes europeos.

Tom Hogli, ex jugador que actualmente está a cargo de las relaciones públicas en el Tromso IL, dijo que “al hacer esto, esperamos generar más discusiones, más debates. Queremos ver más acción ”.

“En algún momento tenemos que preguntarnos cuántas personas tienen que morir antes de que estemos dispuestos a renunciar al éxito deportivo'', dijo Oyvind Alapnes, director general del Tromso IL.

“Es el momento de dar un paso adelante en la lucha por los derechos humanos y contra el blanqueo de los deportes. Creemos que esto ejercerá más presión sobre quienes decidan'', concluyó.

Tromsø IL launches the first kit in history with a QR code - focusing on sportswashing and human rights in Qatar. pic.twitter.com/mFb2YCJQ3r