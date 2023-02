Fútbol uruguayo

No se postergará el partido de Boston River con Peñarol y lo atribuyen a temas políticos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Boston River solicitó la postergación del partido de la 3ª fecha frente a Peñarol por su actividad en la Copa Libertadores, pero luego de un Consejo de Liga desarrollado este jueves por la noche, el cambio no fue aprobado y el partido se jugará con normalidad.

El Sastre disputará el partido de vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores ante Zamora el jueves 16 de febrero en Barinas, Venezuela. El club se movió rápido y consiguió que el plantel pueda regresar a Uruguay el sábado 18 a las 7:30 de la mañana.

Ese mismo fin de semana jugará el partido frente a Peñarol, pero, además, en caso de que Boston River avance en Copa, deberá jugar el miércoles 22 ante Huracán de Argentina en Montevideo y el 1º de marzo debería viajar a la vecina orilla.

“Planteamos el pedido de postergación y pasó lo que está pasando en la AUF. Evidentemente hay temas que son de orden político que priman sobre lo deportivo”, dijo Sergio Pérez Lauro, delegado de Boston River, en 100% deporte de Radio Sport 890.

“El grupo de los nueve equipos (que están en contra del actual gobierno de la AUF) votó en bloque contra el pedido de Boston River”, comentó, y señaló: “Lamentablemente, nueve voluntades hacen la mayoría del Consejo de Liga”.

Contó que “hubo un cuarto intermedio y, en ese momento, un delegado me dijo: ‘Mirá, puedo tratar de mejorar la posición del grupo de los nueve’. Pero yo tengo que darles una contrapuesta”. “Después del 16 [de febrero, día de las elecciones en AUF], uno de los bandos va a tener que tomar una posición diferente, si no así no se va a poder gobernar”, explicó.

