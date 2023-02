No fue Guillermo Almada: Diego Cocca fue presentado como nuevo entrenador de México

El argentino Diego Cocca fue presentado este viernes como nuevo director técnico de la selección mexicana para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Se decidió que fuera el señor Diego Cocca, estamos convencidos de que fue una buena decisión y de que vamos a triunfar con Diego al frente, es un hombre trabajador, es un gran estratega", dijo Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, al sur de la Ciudad de México, Ares de Parga detalló que en el proceso de elección del nuevo entrenador del Tri fueron entrevistados cinco candidatos.

Rodrigo Ares de Parga evade pregunta sobre porque no eligieron a Guillermo Almada: "No requiero entrar al tema de porque sí o porque no. Hoy estamos presentando al señor Diego Cocca"



