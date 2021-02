Fútbol Internacional

Nicolás de la Cruz: “En su momento también me pegó mucho la depresión. No es sencillo”

Cinco días después de haber renovado su contrato hasta 2022 con River Plate, Nicolás de la Cruz contó al programa ‘100% Deporte’ de Sport 890 que “ya estaba tranquilo” antes de la firma porque “si bien restaban detalles, estaba encaminado hace un tiempo”.

“Hablando con mi representante, con gente del club y con Liverpool, que es intermediario y está metido en la operación, siempre me transmitieron tranquilidad. La renovación llegó ahora pero pudo haberse dado a principio de año”, reconoció el mediocampista de 23 años.

Si bien la rúbrica se puso hasta diciembre de 2022, no descarta cambiar de club a mediados de este 2021. “Dijimos que en el período de pases de junio íbamos a escuchar muchas ofertas. Si bien habían llegado algunas en el pasado período de pases, fue un año atípico por la pandemia y los clubes europeos no tenían mucho para invertir”, reveló.

Con ganas de irse a Europa, pero enfocado en seguir ganando en River Plate

De la Cruz reconoce que la Premier League es una de las ligas que más lo seduce, pero no tiene confirmación de que el Manchester City se haya interesado en él. “No me meto mucho en esas negociaciones. Dejo todo en manos de Paco (Casal). Leí algo en las redes sociales y no se lo pregunté, pero si él no me lo comentó es porque no hubo nada concreto”. expresó.

“El fútbol europeo sería un salto muy grande porque es la ambición y el sueño que tengo. Me gustaría dar ese salto, pero hoy estoy contento y tranquilo en River. Me enfoco en la competición que ya arrancamos y en la Libertadores para tener un rendimiento regular que me permita seguir en la mira de la selección”, agregó el ex Liverpool.

Enfocado en su presente en River Plate, el uruguayo asegura que “en cada principio de año se dejan los objetivos claros y el entrenador baja una línea, que es la de ganar y no conformarse con lo logrado, porque de eso casi nadie se acuerda y hay que ir por más”.

“El 2020 para nosotros fue difícil porque nuevamente quedamos en la orilla en la Libertadores y el torneo local. Año a año hay que reinventarse. El mensaje del entrenador es claro”, añadió en referencia a Marcelo Gallardo y su constante motivación por seguir ganando.

“A mí también me pegó mucho la depresión”

Consultado por su reacción respecto al suicidio de Santiago García, confesó que “fue duro”. “Las veces que me crucé con Santiago hemos tenido un afecto y una cercanía. Cuando me enteré de la noticia fue chocante”, dijo, antes de reconocer que a él lo tocó “muy de cerca” el “problema de la depresión”.

“A mí también me pegó mucho la depresión en su momento y gracias a Dios tuve el respaldo de mi familia, de mi señora y de mi hija. No es un tema sencillo ni menor. Hay que tener mucho cuidado y saber estar cerca de la persona que lo sufre. Uno tiene que estar cerca de su familia y dejarse ayudar, sobre todo por los cercanos”, señaló.

“Hoy está siendo muy común en el fútbol porque mucha gente te toca sentimientos, pero en el fondo todos somos humanos. Muchas veces se sobrecarga mucho de presión a una persona por el simple hecho de vestir una camiseta, pero no saben el dolor que causan en cada ser humano”, opinó, y admitió que pensó en dejar de jugar.

El bajón “al punto de querer dejar la profesión”

Cuando se le preguntó hasta qué punto lo afectó la depresión, fue claro: “Hasta el punto de querer dejar esta profesión. Sentía mucha presión y las cosas no me salían. Prácticamente no jugaba, o cuando jugaba no lo hacía bien y era insultado y discriminado. Gracias a Dios en el club hay mucha gente que te respalda y que trabaja detrás de eso”.

“Llegaba a casa y no tenía ganas de levantarme para ir a entrenar, pero ver a mi hija y a mi familia cerca fue muy motivante para seguir. También recuerdo estar muy bajón luego de alguna situación que pasé en la selección juvenil, sintiendo la discriminación en las redes sociales. Pega duro y si no estás centrado y con gente que te respalde, es difícil”, añadió.

“Hoy me siento muy maduro. Todo esto me pegó entre los 19 y los 21 años. Fue un proceso que tuve que ir aprendiendo y quemando. Fui rodeándome con los míos y hoy, que estoy más maduro y siento que he pasado por distintas etapas con el nacimiento de mis dos hijas, esto lo veo un poco más lejano. Pero nunca está de más dejarse ayudar”, concluyó.

