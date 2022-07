Nicolás Schiappacasse jugó con Miramar Misiones y reflexionó en redes sociales

Fútbol uruguayo

Nicolás Schiappacasse volvió a realizar fútbol este viernes después de tres meses, cuando lo hizo por Peñarol ante River Plate de Paraguay, día que sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

Durante el proceso de recuperación fue detenido por la Policía en Maldonado por portar un pistola 9 mm cuando se dirigía el clásico entre los aurinegros y Nacional en en el Domingo Burgueño Miguel.

Luego de eso fue condenado a arresto domiciliario, lo que le permitió entrenar con El Tanque Sisley, pero debido que no se presentó a jugar la Primera División Amateur, el jugador fue contactado por Miramar Misiones, club con el que firmará para el segundo semestre de la Segunda División Profesional.

Esta mañana el cebrita jugó un encuentro amistoso con Fénix, y luego de eso, el futbolista publicó una historia de Instagram donde reflexionó sobre todo lo sucedido hasta el momento.

"Aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída u obstáculo o barrera que se te interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante".

