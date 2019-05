Nicolás Schiappacasse: “Fue fundamental encontrar el primer gol en el primer tiempo”

Selección

Nicolás Schiappacasse, una de las claves de la victoria 2-0 de este lunes de la selección uruguaya Sub 20 ante su par hondureño, indicó que abrir el marcador en el primer tiempo fue fundamental.

"(Honduras) es un equipo duro que venía de perder un partido pero nosotros sabíamos que se nos iban a venir arriba por la situación que estaban pasando y fue fundamental encontrar el primer gol en el primer tiempo", dijo.

Respecto al sistema de contra ataque empleado por Honduras en el partido, el jugador que se encuentra cedido en el Parma destacó la importancia de practicar la pelota quieta.

"Ellos jugaron de contra, se cerraron mucho atrás. Tuvimos la suerte de encontrar ese gol de pelota quieta que lo veníamos trabajando y fue la clave para abrir el marcador para quedarnos un poco más tranquilos", expresó.

Schiappacasse también hizo eco sobre sus ocasiones mano a mano. ""Me gusta el uno a uno, me gusta encarar. Es más o menos la característica que tengo, irme en velocidad. Me tocó algunas de ganar, otras no pero por suerte salió y nos vamos muy tranquilos", sostuvo.