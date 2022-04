Nicolás Quagliata dejará Wanderers y pasará a ser jugador del PAOK de Grecia

Fútbol uruguayo

Nicolás Quagliata pasará a ser nuevo jugador del PAOK de Grecia una vez finalice el Torneo Apertura con Wanderers, quien lo traspasa por una cifra de 1.800.000 de dólares.

En esta temporada, suma 15 partidos con el bohemio, completando los 10 del Torneo Apertura y los 5 de Copa Sudamericana, sumando 3 asistencias en 1.046 minutos.

El volante de 22 años se despide del equipo del Prado con 72 partidos jugados, sumado a los cinco que restan del campeonato y los tres de Sudamericana. Además, anotó 7 goles y repartió 12 asistencias desde que debutó el 5 de diciembre de 2019 ante Cerro.

PAOK Salónica marcha 2° en los playoffs en la Superliga griega con 59 puntos a falta de seis fechas, muy lejos de los 70 del Olympiacos. Finalizó en la misma posición en la fase regular.

Será el octavo uruguayo en el fútbol griego, ya que actualmente Emiliano Álvarez juega en el Asteras Vlachioti, Damián Silva en Iraklis, Mauricio Gómez y Jonathan Barboza, ex Wanderers, en PASA Irodotos, Franco Romero en Volos, Adrián Colombino, también ex bohemio, en AE Larisa (Segunda División) y Martín Chaves en AS Rodos (Segunda División). Además, Gustavo Poyet es el director técnico de la selección de Grecia.

