Neymar explotó contra los jueces: “Es triste sacar una tarjeta amarilla por un regate"

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Neymar Junior disfrutaba de la agónica victoria 2-1 del París Saint Germain sobre el Metz. Pero a la misma hora se dio el triunfo 3-1 del Olympique de Lyon sobre Toryes. En el cuadro ganador juega el brasileño Lucas Paquetá, quien vio la amarilla por un hecho que sacó de quicio a Ney.

El exjugador del Flamengo intentó llevar a cabo una gambeta cerca del tiro de esquina zurdo. Con las dos piernas trató de hacer un sombrero sobre el defensor, pero la pelota dio en la mano del rival y Paquetá pidió la amonestación. No pasó nada, pero luego la jueza Frapparta le mostró la tarjeta amarilla al brasileño por, aparentemente, intentar una jugada de fantasía.

Neymar mostró su indignación por medio de una historia que subió a su cuenta de Instagram junto a un video de la jugada y un mensaje: "Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se haga. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá".

El crack de la selección brasileña pasó por una situación similar en la temporada pasada en el duelo ante el Montpellier: vio la tarjeta amarilla y nunca supo cuál fue la razón para ese castigo. "Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan", concluyó Ney su mensaje.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy