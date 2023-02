Natación: Nicole Frank “novata” del año en “American Athletic Conference Championship”

La nadadora uruguaya Nicole Frank tuvo una gran actuación representando a la Universidad Internacional de Florida en el “American Athletic Conference Championship” de Estados Unidos donde fue elegida además como la mejor “Freshman Of The Year”, novata (primer año) del año 2023.

Frank, en la prueba de la División “1” de la NCAA (la más alta), cumplió una labor impecable, ganando las 400 yardas combinadas (se compite con esa medida de longitud) con un crono de 4:14.53, cuatro segundos más rápida que su perseguidora la norteamericana Amelia Kane (Rice University) que hizo un tiempo de 4:18.39.

También se quedó con el triunfo en las 200 yardas combinadas con 1:57.32, pero luego fue descalificada por una supuesta salida en falso que su equipo protestó ante los jueces.

Por último participó en las 200 yardas en el estilo pecho donde finalizó segunda parando los relojes en 2:10.46, solo superada por la junior (tercer año universitario) y compañera de equipo Christie Chue que hizo 2:08.73.

La uruguaya y representante de las Panteras fue distinguida al cierre de la competencia como la mejor nadadora femenina de primer año de Universidad de la competencia, en una muestra más de su gran presente.

Recordemos que Frank nos representó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y buscará repetir el plato y llegar a la cita de París 2024.

Nicole Frank is your 2023 @American_Conf Women's Swimming & Diving Freshman of the Year!



