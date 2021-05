Natación: Martín Melconian pelea por la chance olímpica de Tokio en la recta final

Más deportes

El nadador uruguayo Martín Melconian apuesta a pelear, en la recta final, por su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, para lo cual se fija nuevos objetivos en el corto plazo.

Melconian, que ya nos representó en las cita de Río de Janeiro 2016, tiene como meta: "dejar hasta lo último" por su chance de llegar a Japón, teniendo tiempo para conseguir marcas hasta el 29 de junio.

La natación tiene dos grandes caminos para conseguir el pasaje, el primero es alcanzar la marca "A" (mínima exigida por FINA), algo que en los papeles parece muy complejo y la otra es por intermedio del Cupo de Universalidad.

Este último se otorga al mejor representante masculino o femenino de cada país, estableciendo la Federación Uruguaya de Natación que se defina por el que consiga el mejor porcentaje respecto a la marca "B".

Hoy en día quien se está quedando con dicho lugar es Enzo Martínez (nadador radicado en Estados Unidos) en los 50 metros libres tras el 22.44 que le valió la medalla de oro en el pasado Sudamericano de Deportes Acuáticos en Buenos Aires.

"Me la puso bien difícil Enzo", contó Melconian a FútbolUy, un deportista cuya especialidad es el estilo pecho y que está radicado en España hace varios años.

"La pandemia nos puso las cosas cuesta arriba a todos, con dificultades para entrenar, pruebas que se cancelan, otras que no permiten extranjeros, etc. En mi caso particular se sumó una lesión que me hizo perder unos seis meses de entrenamientos de calidad (agosto del 2020, lesión de la unión mio-tendinosa del pectoral mayor, grado 2), pero por suerte, ya estoy casi a pleno para afrontar lo que se viene", reflexionó.

El "Meeting Mare Nostrum", que se disputará entre el 5 y 6 de junio en Barcelona en los 50 y 100 metros pecho es su próximo objetivo, pero además está estudiando la posibilidad de tener una ultima chance en Luxemburgo o Francia del 18 al 20: "donde estamos esperando la confirmación de que sean Open".

"Luego de un trabajo fuerte de cargas, la semana que viene comienzo con la puesta a punto, trabajos de velocidad, afinar, para llegar al máximo a las pruebas", agregó.

"La chance está y la voy a pelear hasta el final. El sueño de volver a los Juegos todavía sigue latente", terminó diciendo el "Bocha".

