Nainggolan: de titular en Italia a ser suspendido en su país por fumar en el banco

Radja Nainggolan, mediocampista belga de 34 años que disputó una Eurocopa (2016) y ningún Mundial con la selección de su país, volvió a ser noticia en Europa por una situación extrafutbolística.

El jugador que pasó por Piacenza, Cagliari, Roma e Inter de Milán en Italia, fue suspendido “por tiempo indefinido” por parte de su club, el Amberes, luego de que lo vieran fumando en el banco de suplentes minutos antes de la derrota 3-0 visitando al Standard de Lieja.

Amberes está segundo y por ese traspié perdió la punta de la Pro League de Bélgica. Nainggolan entró para el segundo tiempo ya con el partido liquidado, dado que el local marcó sus tres tantos en los nueve minutos iniciales.

“Amberes tuvo una conversación hoy con Radja Nainggolan sobre su funcionamiento general y sobre cómo ciertos comportamientos se reflejan en el club y el grupo de jugadores. El club ha decidido separar a Radja del equipo de forma indefinida”, anunció la institución.

“También se han hecho acuerdos claros sobre lo que nuestro club hace y no espera de su jugador. Ni el jugador ni el club harán más comentarios al respecto”, añadió la institución sobre el futbolista que el año pasado descendió con el Cagliari y que en la 2018/19, la única en la que jugó por Inter, fue titular 29 veces.

Marc Wilmots, exentrenador de la selección belga, recordó su etapa en el combinado nacional y dijo saber que fumaba, porque de hecho lo hacían concentrar en habitaciones con balcón para que no activara la alerta de incendio. “Si rendía en el campo, yo no tenía problema y lo ponía. Si quiere terminar su carrera a los 30 años y no a los 35 no es mi asunto”, explicó.

